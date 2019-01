Rørosmeieriet vil fordoble produksjonen

I en søknad til Fylkesmannen i Trøndelag beskriver Rørosmeieriet mengden produkter de tenker å produsere hvert år, og søker om en betydelig økning i produksjonen, ifølge Arbeidets Rett, skriver Lokalmatnytt.

Fylkesmannen i Trøndelag har bedt Røros kommune komme med en uttalelse til søknaden innen 10. februar.

Snart tar meieriet i bruk et nytt produksjonslokale, i tillegg til det gamle bygget. Rørosmeieriet ser for seg å gå fra å tappe seks millioner liter til 20 millioner liter melk årlig. Tallene kommer fra en søknad bedriften har skrevet om utslippstillatelse.

Arbeidets Rett skriver også at meieriet skal øke mengden av andre produkter. De vil gå fra å produsere en million liter surmelk og yoghurt årlig til fem millioner liter, mens smørproduksjonen skal dobles fra 240 tonn til 500 tonn.

I fremtiden ser også Rørosmeieriet for seg å produsere blant annet brunost, grøt og prim.

Bedriften har i dag 30 ansatte. Det søkes om å utvide til 50 ansatte ved meieriet. Søknaden inkluderer også produksjon flere timer i døgner samt flere produksjonsdager per år.

Rørosmeieriet as ble stiftet 2001 for å videreføre drift i Tines tidligere anlegg på Røros. Selskapet er eid av Økomat Røros BA, Stratell AS, Sandkjernan Utbygging, tidligere og nåværende ansatte og styremedlemmer, Tine og Investron AS, ifølge egne nettsider.