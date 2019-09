Rogaland mistar statlege arbeidsplassar

Administrerande direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen er kritisk til den planlagde omorganiseringa i Arbeidstilsynet. Planen er å flytta leiinga i Arbeidstilsynet frå Stavanger til Bergen.

– Det er to grunnar til at me reagerer på den foreslåtte omorganiseringa i Arbeidstilsynet. Om Arbeidstilsynets leiing i A-krim blir flytta til Bergen, vil det setja kampen mot arbeidsmarknadskriminalitet fleire år tilbake. Det er sjølvsagt det aller viktigaste i denne konkrete saka, seier Minge til Stavanger Aftenblad.

Han meiner ei flytting i tillegg vil gjera skeivfordelinga av statlege arbeidsplassar endå større enn i dag. Medan 16 prosent av dei sysselsette i Bergen er statstilsette, og det same talet er 15 prosent i Oslo, 20 prosent i Trondheim og 24 prosent i Tromsø, er berre 9 prosent av dei sysselsette statstilsette i Stavanger.