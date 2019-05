Riksrevisjonen skal gå gjennom Kielland-ulykken

Ifølge Stavanger Aftenblad bestemte kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget fredag at Riksrevisjonen skal ta fatt på oppdraget med å se på saken på nytt. Det er Stortinget som formelt gir oppdraget i juni.

Odd Kristian Reme mistet en bror i ulykken og er styreleder Kielland-nettverket.

– Det gir håp om endelige svar på de etterlatte og overlevende sine mange spørsmål rundt hva som egentlig hendte, sier han om gjennomgangen i en pressemelding.

Vil ha høring i Stortinget

– Vår forventning er at dette munner ut i en rapport med påfølgende høringer på Stortinget. Dette er et veldig viktig steg for pårørende og etterlatte, fortsetter Reme.

Annonse

Den norske granskingsrapporten slo fast at ulykkesårsaken var en sprekk eller sveisefeil som hadde oppstått under byggingen av riggen på verftet i Frankrike.

Dette ble imidlertid avvist av den franske granskingskommisjonen, og Reme understreker at den franske rapporten ikke er oversatt til norsk og ikke er blitt behandlet offisielt her i landet.

De involverte var ikke fornøyd

Historieprofessor Marie Smith-Solbakken ved Universitetet i Stavanger mener den nye granskingen er et stort gjennombrudd. Hun har selv jobbet med å kartlegge hva som skjedde.

– Vi skal lytte til de etterlatte og de som overlevde. Et massivt flertall av dem er ikke fornøyde med svarene de har fått. Vi har en moralsk forpliktelse overfor de menneskene, sier professoren til Stavanger Aftenblad.

Alexander L. Kielland ble brukt som boligplattform på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. 123 av de 212 om bord omkom da den veltet 27. mars 1980. 30 av dem ble aldri funnet.

Fakta Alexander L. Kielland-ulykken Den halvt nedsenkbare boreplattformen Alexander L. Kielland ble brukt som boligplattform på Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Om kvelden 27. mars 1980 brakk en av de fem søylene som bar plattformen. Etter rundt 20 minutter kantret plattformen. 123 av de 212 om bord omkom. Ulykken er den verste på norsk side i Nordsjøen siden 2. verdenskrig. Den utløsende årsaken til ulykken var materialtretthet i et støttestag i plattformens bærende konstruksjon, ifølge granskingsrapporten. Ulykken førte til en rekke endringer i kravene til konstruksjon, utprøving og sikkerhetsutstyr på plattformer. Kilde: NTB