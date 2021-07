Resultatvekst for Yara

Driftsresultatet til Yara endte på 477 millioner dollar i andre kvartal, opp fra 335 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Selv om energikostnadene til selskapet har økt, blir dette utlignet av økte priser ut til kundene, opplyser selskapet.

Omsetningen i andre kvartal endte på 3,9 milliarder dollar mot 2,9 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

– Vår kontantstrøm fortsetter å øke, med nesten 3 milliarder amerikanske dollar i fri kontantstrøm gjennom de siste fire kvartalene. Som et resultat av dette foreslår vi et tilleggsutbytte på 20 kroner per aksje for utbetaling i tredje kvartal, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

