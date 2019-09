Et bilde tatt av en kunde i en Rema 1000-butikk i Verdal i Trøndelag tirsdag kveld har satt sinnene i kok på sosiale medier.

På bildet fremgår at butikken selger "Gryteklart pinnekjøtt av lam" med best før-dato 30. juli 2019. Kjøttet har dermed passert best før-datoen med nesten to måneder.

Når Nationen ringer til kjøpmann for Rema 1000 Bobyn Verdal, Christian Øvereng, sier han at han ikke er klar over at kjøttet som ligger i frysedisken er gått ut på dato.

– Vi tar alltid ut varer som har gått ut på dato Da skulle vi tatt ut den varen 30. juli. Vi har ingen praksis i å selge varer etter best før dato. I tillegg har vi en avtale med Røde Kors, hvor de henter varer som har dårlig holdbarhet, sier Øvereng til Nationen.

Han har sjekket opp når kjøttet er kjøpt inn, og forteller at dette ble kjøpt etter julen 2018. Det skal ha blitt fryst ned i september 2018.

– Må være en feil

Øvereng forteller at kjøttet er kjøpt fra Nordfjord Kjøtt, og at de kan spore pakken tilbake.

– Det må være en feil, for vi skal ikke selge varer som har gått ut på dato.

– Kundene kan komme tilbake og få tilbake pengene. Jeg er usikker på hvor dette kjøttet kommer fra, og vi har bare noen få igjen.

– Butikkens ansvar

Ifølge kvalitetssjef i Nordfjord Kjøtt, Randi Støyva, er best før-datoen på fryst pinnekjøtt fra Nordfjord satt til ni måneder etter produksjonsdato.

Støyva understreker at det er butikken sitt ansvar at utgått kjøtt ligger ute for salg.

– Som produsent garanterer Nordfjord Kjøtt for kvaliteten på produktet fram til angitt dato. Det er selger, altså butikk, som har ansvar for at produktet holder mål etter denne datoen, og tar avgjørelsen om produktet kan selges eller ikke, sier Støyva.

Anbefaler å bruke sansene

Nordfjord Kjøtt AS er i dag en av de største, norske kjøttvareprodusentene utenom landbrukssamvirket. Produktene blir primært solgt til Rema 1000.

– Kvalitetsforringelsen på fryste kjøttprodukt er i hovedsak harskning. Det beste en forbruker kan gjøre for å vurdere kvaliteten på slike produkt er å bruke sansene sine; det vil si se, lukte og smake. Dersom det lukter og smaker godt, bør det ikke være noen problem forbundet med å spise produktet, sier Støyva.