Rema 1000 selger økologisk kakaomelk fra danske jerseykyr

Kolonihagens økologiske «Kakaomelk – Melk fra jerseykuer» har denne uken skapt mye debatt i et innlegg i Facebook-gruppa «Venner av norsk landbruk».

Produktet selges på Rema 1000 som dagligvaregigantens egen merkevare (EMV). Leser man det som står med liten skrift på baksiden av kartongen, kan man se at melken er produsert ved Thise Mejeri i Danmark, og at den kommer fra jerseykyr fra økologiske gårder i Danmark.

Dette får mange til å reagere, blant andre melkeprodusent Asbjørn Hagene fra Veldre i Ringsaker, som står bak innlegget på Facebook.

– Melk er jo ikke bare noe vi har full dekning på her i Norge, vi har til og med måttet betale produsenter for å slutte. Det er det jeg reagerer mest på, sier Hagene til Nationen.

– Ingen klarer å levere det vi etterspør

Kolonihagen-gründer Jon-Frede Engdahl forstår at folk reagerer på at de importerer melken fra Danmark. Til Nationen forklarer han hvorfor de gjør som de gjør.

– Kolonihagen har helt siden vi lanserte iskremen vår i 2017 forsøkt å finne en norsk samarbeidspartner for å lage norske meieriprodukter. Vi har snakket med absolutt alle de store aktørene i Norge, men ingen av dem klarer å levere det vi etterspør, sier Engdahl.

Han forteller at de også har besøkt et tjuetalls melkegårder for å se på muligheten for å sette opp et lite gårdsmeieri. Det er ifølge Engdahl lettere sagt, enn gjort.

– Vi ønsker å lage produkter basert på melk med sporbarhet til gårdsbruk, melk fra forskjellige kuraser, sortering på melkeprotein/a2-melk, og melk fra kuer som utelukkende er fôret på gress – og selvfølgelig økologisk, forklarer Kolonihagen-sjefen.

Jakter på norsk løsning

Ifølge Engdahl er det danske meieriet Thise Mejeri forundret over at de ikke klarer å produsere melken selv i Norge.

– Til og med de mener at det er feil å eksportere melk til Norge. De har sagt at de vil bidra hvis vi en gang får til å produsere melken selv, påpeker han.

Engdahl synes bare det er fint at det blir en diskusjon rundt dette, og oppfordrer folk til å ta kontakt hvis de mener at Kolonihagen har oversett muligheter.

– Vi er trygge på at vi skal klare å finne en norsk løsning over tid, og heier på alle som reiser dette spørsmålet. Forhåpentligvis vil slike debatter forløse en vilje til å gjøre dette norsk, sier han.

Billig å importere sjokomelk

Ifølge seksjonssjef Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet er kakaomelk en såkalt RÅK-vare, som er omfattet av protokoll 3 i EØS-avtalen.

Ved å tilsette kakao og sukker i melken blir det en «industrielt bearbeidet vare» som kan tas inn fra EU til en tollsats på kr 2,12 per kilo. All sjokomelk har fast nedsatt tollsats, og det er derfor ikke nødvendig å søke om tollnedsettelse for disse varene.

Kolonihagen er altså innenfor regelverket med melken så lenge drikken er klassifisert som sjokomelk. Men utnytter de likevel et smutthull i importvernet?

– Om dette produktet fantes i Norge, eller om vi hadde gjort dette for å spare penger, så hadde det ikke føltes bra. Vi ville heller snudd på det og sagt at import bortfaller så fort det finnes en norsk løsning for våre varer, svarer Jon-Frede Engdahl i Kolonihagen.