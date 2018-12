Rema 1000 med dyrere varer utenfor Oslo

– Dette er en uting. Tradisjonelt har prisene vært de samme fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord, men det er tydelig at Rema 1000 har gått vekk fra det, sier dagligvareekspert Odd Gisholt i Institutt for marketing, til Nettavisen.

Nettavisen skriver at de kjøpte en handlekurv med 12 julerelaterte varer, hvor prisen ble 188 kroner i Rema-butikkene i Oslo, mens det ble 254 kroner i Ski, Bergen, Skien og Tromsø. De fleste varene som Nettavisen kjøpte inn var billigere i Oslo. Delikat julewaldorfsalat var over dobbelt så dyr utenfor Oslo.

Kan gi misfornøyde kunder

Prisundersøkelsen er gjort av Nettavisen og avisene Nordlys, Bergensavisen, Romerikes Blad, Telemarksavisa, Oppland Arbeiderblad, Firdaposten, Tidens Krav, Moss Avis, Østlandets Blad. Alle avisene eies av Amedia.

Professor Tor Wallin Andreassen ved NHH tror dette kan gi misfornøyde kunder.

– Det kan være en måte å maksimere inntjeningen, ved å ta ned prisen i et område hvor det er høy konkurranse og opp i andre områder. Problemet er at når folk oppdager dette, kan de bli misfornøyde, sier han til Nettavisen.

Lokal konkurranse

Mette Fossum, som er direktør for kommunikasjon- og samfunnskontakt i Rema 1000, sier at det er konkurranse lokalt som blant annet forklarer forskjellene.

– Vi ønsker å sørge for at kundene våre skal få kjøpe det de trenger helt fram til jul, og vi møter konkurransen lokalt. Derfor kan det oppstå prisforskjeller. Prisene på vareutvalget Nettavisen nevner ble satt ned i går over hele Norge, og er nå lavere enn dere oppgir både for Oslo og resten av landet. Kundene skal få de laveste prisene hos oss, skriver hun i en epost til Nettavisen.

Nettavisen opplyser at de sjekket også hos Kiwi og Coop Extra, men at prisene stort sett var like der uavhengig av geografien.

12 varer Fakta Disse tolv varene ble kjøpt: Prima medisterkaker 800 g Dansummer Melis 500 g Nordfjord Vossakorv 350g Nora hjemmelaget surkål 450 g Nora surkål Toro ekte bakeglede vagler Vaffelmiks 246 g Tine Edamer 850 g Toro original ertestuing 167 g Delikat julewaldorfsalat 350 g Nidar marsipangris med sjokladetrekk Geisha grøtris 800 g Odense marsipanrull Varene ble sjekket i Oslo, Bergen, Mosjøen, Ski, Tromsø, Lillestrøm, Florø, Moss, Gjøvik, Kristiansund og Skien. Kilde: Nettavisen.