– Det er positivt at regjeringen ønsker å redusere avgiften på alkoholfrie drikkevarer, men reduksjonen er for liten til å påvirke grensehandelen. For norske mat- og drikkeprodusenter er det avgjørende at det samlede avgiftstrykket reduseres ytterligere i budsjettet for 2021, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke i en pressemelding.

I statsbudsjettet regjeringen presenterte onsdag, var det lagt opp til en differensiert avgift på alkoholfrie drikkevarer. Det vil ifølge NHO føre til en avgiftslette på rundt 350 millioner kroner i året.

Reagerer på økte avgifter

Det som får Brubakk til å reagere, er at det i samme budsjett er lagt opp til en økning av avgiftene på alkohol, sjokolade og sukkervarer, alkoholfrie drikkevarer, snus, tobakk og emballasje med 3,5 prosent i 2021.

– Dette er en kraftig økning i avgiftene på de typiske lokkevarene i grensehandelen sammenlignet med tidligere år, og vil gi høyere priser på disse produktene i Norge. Dermed øker avstanden til avgiftsnivået i Sverige ytterliggere. Det vil bidra til å forsterke veksten i grensehandelen, mener direktøren.

Beregninger NHO har gjort sjøl, viser at å kutte ut avgifter på sjokolade, sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, samtidig som avgiftene på alkohol halveres, vil kunne gi om lag 7800 flere arbeidsplasser innen dagligvarehandel og mat- og drikkenæringa.

– Veksten vi har sett i produksjon og salg av mat og drikke på norsk side av grensen og på Vinmonopolet i perioden med stengte grenser, illustrer hva en avgiftsharmonisering vil kunne gi, sier Brubakk.

Vil ha kutt

Derfor anbefaler NHO Stortinget å be regjeringen om en grundig gjennomgang av omfanget og virkningene av grensehandel.

– Det er behov for mer kunnskap om konsekvensene grensehandelen har for blant annet næringsvirksomhet, folkehelse, forbrukeradferd, smugling og annen kriminalitet, transport og klima, sier han.

Brubakk legger også til at han mener avgiftsnivået mellom Norge og Sverige må harmoniseres, for blant annet å skape likeverdige konkurranseforhold for mat- og drikkenæringa.

– Vi vet allerede nok til å fastslå at avgiftene på såkalte lokkevarer driver grensehandelen opp. Stortinget må i det kommende budsjettet begynne jobben med å kutte avgiftene på grensehandelsutsatte varer, mener Brubakk.