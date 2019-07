Q-meieriene økte salget med 200 millioner i fjor

– Per første halvår er vi brukbart fornøyd med rømme og yoghurtsalget, sier sjefen i Q Bent Myrdahl i en pressemelding.

I 2018 økte salget med 200 millioner for Q, noe som tilsvarer en 10 prosents økning. Q skriver at de siste årenes vekst nå gjør at de bygger og utvider sitt meieri på Jæren.

Salget av rømme økte med 12 prosent for Q i fjor, mens salget av yoghurt hadde en vekst på 17 prosent.

– Det er gøy å skilte med denne veksten i et marked som vokser med om lag én prosent. Både nyvinningene Drømmelett og yoghurt på pose prøves av flere og flere, og det gjør det gøy å være et utfordrermeieri, sier Myrdahl.

Samtidig som Myrdahl er fornøyd med veksten det siste året, er han likevel bekymret for nedgangen i rent melkeforbruk.

– Selv om vi vinner 1,7 prosents markedsandel (26 % volumandel Q-melk), sammenlignet med i fjor, registrerer vi nullvekst i salg av konsummelk til dagligvaremarkedet. 1,7 prosents fall i totalt salg av konsummelk i dagligvaremarkedet er alt annet enn bra, sier Q-sjefen.