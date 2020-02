– Jeg tror folk blir mer og mer bevisste på valgene sine, og det blir et krav at man har et klimaregnskap, sier Kristine Aasheim, administrerende direktør i Kavli Norge til NRK.

Kavli, som blant annet eier Q-meieriene, mener det er nødvendig å møte forbrukernes økte klima- og miljøkrav.

Nå fjerner Q-meieriene plastvinduet på melkekartongene sine, som har hatt den funksjon at man kan se hvor mye melk som er igjen i kartongen i et forsøk på redusere matsvinn.

I en pressemelding utdyper Q-sjefen:

– Forbrukerne krever at vi gjør alt vi kan for å kutte utslipp. Samtidig vet vi at mange synes målevinduet er genialt og bruker det aktivt i hverdagen. Det er en balansekunst der vi må veie ulike hensyn opp mot hverandre, sier Myrdahl.

Plast

Administrerende direktør i Q, Bent Myrdahl, sier de har fått flere henvendelser på plastbruken i sine produkter.

– Vi har fått spørsmål om alle våre produkter, og det går mye på plast, sier han.

Bærekraft og klimatiltak har blitt stadig viktigere for næringslivet, sier NHO Rogaland til kanalen.

300 tonn

For Q-meieriene vil fjerningen av plastvinduene og andre plasttiltak kutte betydelige mengder med plast.

– Det er et krav fra forbrukerne våre som vi synes er legitimt, og vi tar sjansen på å gjøre det, sier Myrdahl til NRK, og opplyser at de reduserer bruken av plast med 300 tonn framover.

Selve plastvinduene utgjør en mindre del av det totale bildet.

– Forbrukerne gav tydelig tilbakemelding om at klima vinner over vindu. Et lite målevindu på kartongen kan virke beskjedent, men totalt betyr det at 18 tonn plast kan fjernes.

Myrdahl forteller at også selve kartongen nå kommer i en ny versjon.

– Vi går steg for steg gjennom alle våre produkter for å erstatte emballasje som ikke er gjenvinnbar. Å introdusere 100 % fornybar melkekartong og kork, er et viktig løft for vår reise mot å bli klimapositiv i 2030.