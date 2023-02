Produserte 23.000 kilo økologiske epler– kun 7000 ble solgt som økologisk

Tidsskriftet Norsk Frukt og Bær publiserte nylig en oppsummering av fruktåret 2022. Grøntprodusentenes samarbeidsråd har samlet inn tall for produksjon og salg av frukt fra to av de største fruktpakkeriene i landet.

Der kommer det fram at av de 23.000 kiloene med økologisk produserte epler i fjor, ble kun 7000 av dem pakket og solgt som økologisk.

Det betyr at produsentene får merkostnadene ved å produsere økologisk, men når eplene blir solgt som ikke-økologisk får de en lavere pris og mindre inntekt til bøndene.

Økologisk Norge reagerer på at de økologiske eplene ikke når fram til butikkhyllene.

– Vi synes det er veldig synd at de økologiske produkter ikke kommer fram til butikken og fram til kundene som vi er sikre på at ønsker å kjøpe dem, sier Markus Lohne Hustad, daglig leder i organisasjonen.

– De fleste butikker som fører økologiske epler i Norge har et tilbud hele året, men storparten av tiden er det importerte epler som ligger i emballasjen, legger han til.

– Landbruket lider

Hustad mener bestemt at etterspørselen er til stede for denne typen produkter.

– Forbrukerundersøkelser viser at flere kommer til å velge matvarer de opplever som mer miljøvennlige i framtiden, og vi må sørge for at forbrukeren har mulighet til å kjøpe norske øko-epler. Heldigvis går ikke eplene til spille, men selges til forbruker, men det er synd at eplene ikke blir solgt som økologiske, sier han.

Økologisk Norge etterlyser tydeligere statistikk på import av økologiske produkter, og at det uten den statistikken er vanskelig å bevise om etterspørselen er der eller ikke.

– Men det finnes helt klart en mulighet til å selge mer av norske økologiske epler når det er store mengder epler som blir solgt som konvensjonell mat. Vi synes det er viktig at det blir satt søkelys på hele systemet og at det blir tatt på alvor at hele det norske landbruket lider under at grossist og butikk velger import over norske produkter, sier Hustad.

– Spesielt på økologisk, hvor bøndene jobber hardt for en bærekraftig fremtid og for å lage produkter uten sprøytegifter og kunstgjødsel, legger han til.

Utfordring også på melk

Debio, som driver med merking av økologiske produkter og godkjenner økologiske produsenter, ser at det er problemer med verdikjedene.

De viser blant annet til Landbruksdirektoratets rapport om økologisk melk, som viser at kun 54,5 prosent av den økologiske melka selges som nettopp det.

– At økologiske produkter ikke når sitt marked er en utfordring som jeg håper styresmakter og aktørene i verdikjedene tar på alvor. Vi får stadig meldinger fra fortvilte bønder som ikke får omsatt sine epler og plommer som økologiske, sier daglig leder i Debio, Ole Petter F. Bernhus, om temaet i en pressemelding.