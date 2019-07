Priskrig på kroneis rammer de store produsentene

Hennig-Olsen Is har en nedgang i salg på nesten fem prosent hittil i år. Salgsdirektør John Kjellesvik opplyser til NRK Sørlandet at det har vært dårlig salg i mai og juni.

– Det selges færre enkelt-is og vi får et prispress på grunn av at butikkjedene selger rimelig is, sier Kjellesvik. Han opplyser at Hennig-Olsen Is selger mer av sine billigere produkter, og at man blant annet har kampanjer for å selge krone-is i pakker.

Isbjørn Is fra Bergen er en av produsentene som selger billig-is, deriblant krone-is. Etter å ha solgt is stort sett lokalt siden 1963, er isprodusenten i år for første gang å finne i Rema 1000s dagligvarebutikker nasjonalt.

– Vi har solgt mer enn noensinne i år, sier daglig leder i Isbjørn Is, Morten Kolseth, til NRK. Han ønsker imidlertid ikke å oppgi salgsøkningen i prosent etter inntredenen på det nasjonale ismarkedet.

I mai meldte nettstedet Godt om en markant nedgang i issalget, sammenlignet med samme måned i fjor, på grunn av dårlig sommervær. Da opplevde Hennig-Olsen og Diplom-Is en salgsnedgang på henholdsvis 32 og 20 prosent.