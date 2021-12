Prior innfører ny kyllingrase i dagligvare

– Vi har over tid observert at forbrukerpreferansene er i endring, og det er signaler vi tar på alvor. Ved å innføre saktevoksende kylling fra Prior Kyllinggården i dagligvaresegmentet vil forbrukerne få enda flere valgmuligheter når de handler, sier Siw Dejligbjerg Steen, konserndirektør i Nortura og øverste leder for Prior.

Det er første gang Prior Kyllinggården lanserer saktevoksende kyllingrase i dagligvaresegmentet.

Nortura har allerede både saktevoksende og standard kyllingraser i sine produksjoner.

Les også: Bygde om nedlagt bensinstasjon til slakterforretning

Annonse

Ifølge Steen vil implementeringen av den saktevoksende kyllingen skje gradvis av hensyn til tilpasning i bransjen.

– Oppstart hos aktuelle produsenter vil skje i et tempo som er bra for kyllingen, bonden og industrien, sier Steen.

Ifølge Nortura kommer de første kyllingene kommer i butikk i 2023.

Det er foreløpig ikke bestemt hvilken rase som skal brukes.

– Det er flere raser som kan være aktuelle. Dette må veterinærene i Nortura komme tilbake til. Det blir ikke hubbard, det kan jeg si, sier Steen.