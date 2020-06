Vindkraftmotstander skuffet etter møte med olje- og energiministeren

Sammen med lokalpolitikere hadde aksjonsleder Birgit Oline Kjerstad tirsdag møte med olje- og energiministeren. Kjerstad krevde full stans i utbyggingen på øya utenfor Ålesund. Det kravet avviste ministeren.

Statsråd Tina Bru sier hun har medfølelse med lokalbefolkningen i saken, men bekrefter at hun likevel ikke vil stoppe prosjektet.

– Konsesjonen er gitt for mange år siden, og det har vært grundige prosesser. Det er vanskelig for meg å imøtekomme ønske om at en ikke skal bygge det som har fått en rett til å bli bygd ut, sier Bru til NRK etter møtet.

Vurderer rettslige skritt

En frustrert aksjonsleder bekrefter overfor NTB tirsdag at de nå vurderer å ta videre rettslige skritt for å sikre stans i utbyggingen.

– Advokaten mener det er gjort såpass mange feil i denne saken at det kan være grunnlag for å gå til retten, sier Kjerstad til NTB.

Bru: – Ingenting jeg kan gjøre nå

Statsråden sier på sin side at hun ikke har noen grunn til å tro at saksbehandlinga har vært dårlig. Hun avviser kravet om å stanse arbeidet mens man går gjennom konsesjonen på nytt.

– Det er noe retten må avgjøre dersom de velger å ta saken til retten. Det er ingenting jeg eller departementet kan gjøre nå som stopper prosessen på Haramsøya, sier Bru.