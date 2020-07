Per Sigve Lien kommer fra stillingen som medlemssjef i Tine.

Lien tar over etter Oddbjørn Flatakar som går av med pensjon. Han vil starte opp i Tyr senest 1. november i år.

Tyr har hatt et eget utvalg, som blant annet består av styreleder Erling Gresseth, som har jobbet med å finne rett person til å bli ny daglig leder. De har i tillegg benyttet seg av et eksternt rekrutteringsselskap.

– Vi i Tyr gleder oss til å bli godt kjent med Per Sigve, sier styreleder Gresseth i en pressemelding på organisasjonens egne sider.

Flatakar vil fungere i stillingen fram til Lien tar over 1. november.

– Flataker har gjort en enorm innsats for Tyr siden han ble ansatt i 2012, og det blir ikke bare lett å etterfølge han. Men ansettelsesutvalget har tro på at Lien skal klare dette. Uansett må han finne sin vei og måte i vår organisasjon. Vi ønsker Per Sigve lykke til og velkommen, sier Gresseth.

Tyr er en nasjonal medlemsorganisasjon for norske storfebønder. De jobber også med avl, spesielt da rettet mot kuraser som går til kjøttproduksjon, og ikke melk. Organisasjonen har over 2000 medlemmer.