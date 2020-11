Partier vurderer å forby dagligvarekjedene å ha egne merkevarer

Dagligvarekjedenes egne merkevarer, ofte forkortet EMV, har de siste årene tatt stadig større markedsandeler.

Varer med merkenavn som «Xtra», «Folkets» eller «First Price» er eid av de ulike dagligvarekjedene, og både bondeorganisasjonene og Nortura har kritisert kjedene for å prioritere sine egne varer.

Nå har Dag Fossen, en aktiv debattant innenfor landbrukssektoren, kommet med et nytt forslag. Til Bondebladet foreslår Fossen å begrense kjedenes muligheter til å ha egne merkevarer.

– Stortinget kan vedta en lov som gjør det forbudt å ha egne merkevarer når du har nådd en bestemt størrelse. Du kan ikke omsette store mengder dagligvarer, og ha EMV. Alle skjønner hvilke varer innkjøpssjefen da velger: Sine egne varer, sier han til Bondebladet.

– Interessante tanker

Dette forslaget avvises ikke fra stortingspolitikere.

Annonse

– Jeg syns dette er veldig interessante tanker. Det å gjøre store grep for å spre makta i dette markedet, svekke kjedenes dominans og ikke minst lage et system som lager mye mer mangfold og spennende produkter, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til Bondebladet.

– Dette høres ut som et godt og konkret forslag på et problem som Rødt er helt enig i at vi må bekjempe, sier Marie Sneve Martinussen i Rødt.

– Det Fossen foreslår, er noe vi har vurdert og vurderer, sier Geir Pollestad i Senterpartiet.

Innstilling i desember

Regjeringens stortingsmelding om dagligvare og konkurranse er for tiden til behandling i næringskomiteen på Stortinget. Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen ønsker ikke å gå inn på enkeltdeler av det de jobber, men uttrykker at EMV er problematisk.

Det er forventet at næringskomiteen kommer med en innstilling i midten av desember.