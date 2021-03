Aldri før har salget av egg frem mot påske vært så høyt som i år, ifølge Nortura.

– Det er første gang i historien vi ser dette, og jeg kan ikke gjøre annet enn å virkelig rose både bønder og ansatte for å ha fått dette til tross krevende situasjoner og ikke minst strenge smitteverntiltak på anleggene, sier Thomas Ulseth, logistikksjef for egg i Nortura, i en pressemelding lørdag.

De skriver videre at eggpakkeriene deres på Rakkestad, Heimdal og Hå vil ha pakket totalt 40 millioner egg i ukene før påske. Det er 25 prosent mer enn gjennomsnittet ellers i året, og fire millioner flere egg enn til påsken i fjor.

– Påsken er jo normalt en travel periode for oss, men den har vært ekstra krevende i år. Ansatte jobber i kohorter og på ulike tider for å hindre smitte. De har vært fleksible og gjort en fantastisk innsats, sier Ulseth.

Nortura, som blant annet står bak merkenavnet Prior, peker på koronasituasjonen som den største årsaken til det høye påskesalget.

– Det at flere nordmenn oppholder seg i Norge fordi grensene er stengt, samtidig som at grensehandelen er stengt, er en åpenbar grunn til økningen vi ser. Samtidig så kan det tenkes at det går mer egg nå enn til vanlig fordi folk sitter mer på hjemmekontor og tar seg tid til å lage egg til frokost og lunsj, sier Ulseth.