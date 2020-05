Ostecompagniet blir en del av Tine

Ostecompagniet er i dag et heleid datterselskap av Tine, og har vært i drift siden 2003. Selskapet jobber med salg og markedsføring av spesialoster, og dette er et område Tine ønsker å satse mer på. Derfor blir de nå en frittstående kategori i Tines markedsavdeling fra og med 1. juli.

– Ostecompagniet er et velkomment tilskudd til Marked og vi gleder oss til å skape videre vekst sammen i ett ostemiljø, sier konserndirektør i Marked, Richard Lawrence i en pressemelding.

Positiv utvikling

Ifølge pressemeldinga har Tine de senere årene opplevd en positiv utvikling på egenproduserte spesialoster samt importerte.

– Ostecompagniet sitter på en unik kunnskap og dyktige ansatte som jobber med spesialoster. Når de nå blir en del av Tine vil vi få enda større glede og nytte av kompetansen og entreprenørskapet som ligger i Ostecompagniet, sier Lawrence.

Daglig leder i datterselskapet, Nina Merete Jutkvam Nørve, vil fortsette som direktør når selskapet blir en del av Tine.

– Det er ingen tvil om at vi har felles målsetting, og vi er sterkere om vi utvikler dette sammen. Samtidig vil spesialost få en enda tydeligere rolle i Tines satsing fremover. Da vil vi dra nytte av å spille på lag med resten av satsingsområdene til Tine, sier hun.

Bygger ut på Dovre

Noe hun mener bekrefter at Tine vil satse på spesialoster, er en nyhet som kom i januar. Da ble det kjent at Tine bygger ut meieriet på Dovre for å ta opp kampen mot importert hvitmuggost. I dag er 90 prosent av denne ostesorten importert.

– Med under 10 prosent av markedet er det store muligheter for å ta opp konkurransen i det norske markedet basert på lokalprodusert kvalitetsmelk. Vi har en klar ambisjon om vekst som vil være lønnsomt for norske melkeprodusenter. Jeg syns også det er hyggelig at det styrker lokale arbeidsplasser, sa konsernsjef Gunnar Hovland.