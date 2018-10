– Oste-VM eit løft for Noreg som matnasjon

Norsk Gardsost er ein av arrangørane bak Oste-VM i Bergen 2. og 3. november. Meisterskapen blir i år arrangert for 31. gong, men det er første gongen at konkurransen blir skipa til i Noreg.

Interessa for å vera med er større enn nokon gong. Heile 3.472 ostar frå 41 land har meldt seg på. Av desse er 175 ostar frå 58 ysteri frå Noreg.

– Det er heilt eventyrleg, seier styreleiaren i Norsk Gardsost

Han peikar på at Tingvollost, som han sjølv arbeider for, i fire år var åleine om å representera Noreg i den internasjonale tevlinga.

Sette Noreg på kartet

I 2016 gjekk blåmuggosten Kraftkar frå Tingvollost heilt til topps i den prestisjetunge ostekåringa og blei kåra til den beste osten i verda. Osten gjekk blei også kåra til den beste osten i verda gjennom den 29 år lange historia til Oste-VM. Utan sigeren til Kraftkar ville det truleg ikkje blitt noko Oste-VM i Noreg, blir det sagt

Seinare har det litt etter litt kome til fleire norske ysteri. Påmeldinga i år er likevel mangedobla samanlikna med i fjor, då 17 norske osteprodusentar var representerte på Oste-VM i London.

– At 58 norske ysteri har meldt seg på i år, er heilt fantastisk. Grunnen er truleg at fleire har fått auga opp for at det løner seg å vera med i konkurransar for å få merksemd. Då er det lettare å selja produkta sine, seier Waagen.

Auka profesjonalisering

Frå Norsk Gardsost blei skipa for 25 år sidan har det ifylgje Waagen vore ei rivande utvikling blant norske osteprodusentar. Den gongen hadde organisasjonen rundt 75 medlemmer. No samlar organisasjonen rundt 125 osteprodusentar frå heile landet.

Den største endringa er likevel at det har vore ei sterk profesjonalisering i næringa, meiner leiaren

– Det har gått frå mange småysteri og ein nokså sesongprega sidegeskjeft til at mange ysteri har gjort osteproduksjon til ei skikkeleg næring, seier han.

Oppland er det fylket som har flest osteprodusentar, men det er òg mange i Buskerud og Trøndelag. Dei fire Vestlandsfylka er også godt representerte. Det same er Telemark og Nordland.

Waagen meiner marknaden for norsk ost er stor og peikar på at vi i dag importerer store mengder ost frå utlandet.

– Det norske osteprodusentar produserer er nesten berre som krydder i maten samanlikna med dei kvantuma som kjem frå utlandet. Det er også noko av grunnen til at større produsentar som Tine heiar på oss.

– Større interesse for norsk mat

Dei norske osteprodusentane representerer alt frå tradisjonelle, norske ostar til ostar med meir kontinentale smakar. Waagen meiner den store osteimporten viser at nordmenn er opne for nye ostar. Samtidig peikar han på at det er mykje større interesse for norsk mat enn tidlegare.

– Vi opplever no ei bevisstgjering rundt mat og drikke som er heilt unik. Fleire og fleire forbrukarar spør etter norsk mat. Det styret som lenge har vore med at folk spør etter mest mogleg billeg mat, har stilna i store grupper av samfunnet. No er folk meir opptekne av rein mat, sunn mat og original mat.

Leiaren i Norsk gardsost peikar på at land som Italia, Spania og Frankrike lenge har vore stolte av eigne matprodukt, men at vi her i landet har mangla ein slik tradisjon. Det er no i ferd med å endra seg, meiner han. Waagen peikar på at noko av målet med Oste-VM i Bergen er å byggja opp matnasjonen Noreg.

– Eg trur mange forbrukarar vil få seg ei skikkeleg aha-oppleving, seier Gunnar Waagen som trur norske ostar vil hevda seg godt i den internasjonale konkurransen.