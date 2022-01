Øst-Afrika går for norsk agri-tek

Det var i fjor høst avtalen ble inngått. Innovasjon Norge mener utviklingen innen norsk landbruksteknologi gir grunnlag for nye forretningsideer og produkter med eksportpotensial.

Agri-tek er et eget satsingsområde i det statlige selskapet.

– Utrolig spennende

I avtalen heter det at Kenya og Norge befester et gjensidig mål om å styrke samarbeidet for å gjøre kjent og ta i bruk norske løsningen innenfor både agrikultur, agri-tek og finansteknologi.

– Det er utrolig spennende å se hvordan norske løsninger matcher behovet i markedet her i Øst-Afrika, sier Eli Bleie Munkelien som leder Innovasjon Norges Øst-Afrika kontor.

– Vi opplever økende interesse for det afrikanske markedet fra norske selskaper, spesielt innen jordbruk og verdikjeden rundt landbruk som inkluderer vann og fornybar energi. Det er viktig å ikke tenke på Øst-Afrika som lavteknologiske markeder, sier Munkelien.

Stor eksportnæring

I Øst-Afrika utgjør landbruk en mye høyere andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) enn i Norge. I for eksempel Kenya utgjør landbruk 35 prosent av BNP, og det er den største eksportnæringen i både Kenya og Uganda, samt en av de største i Tanzania.

Innovasjon Norge mener at Afrika kan bli et nøkkelmarked for norsk agri-tek innen fem år.

– Jeg ser med stor interesse på utviklingen av norske agritek-løsninger. Ikke bare bidrar selskapene til å utvikle teknologi for et fremtidsrettet, bærekraftig og klimavennlig landbruk nasjonalt. Gjennom eksport kan norsk agri-tek skape arbeidsplasser og bidra til utvikling av landbruket globalt, og fremgang med bærekraftsmål 2 om å utrydde sult, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.