Oslo Børs faller over 2 prosent

Fallet i Oslo kommer etter en markant nedgang ved de fleste børsene i Asia. Handelen der preges av nyheter om at koronaviruset covid-19 har spredt seg og flere er meldt døde.

I morgenrapporten for Norge framhever Nordea at situasjonen trolig blir verre før den kan bli bedre.

– Markedet priset inn et «V»-formet forløp, der Corona kun ville gi en midlertidig effekt før veksten etter et kvartal skulle komme kraftig tilbake. Dette bildet ser ut til å stå for fall. Over helgen har antallet nye tilfeller utenfor Kina steget betydelig, blant annet i Sør-Korea, Italia og Iran. Det gir ny frykt i markedet for at effektene av Corona-viruset blir mer enn kun ett kvartal. Og trolig har markedet rett, heter det.

I åpningsminuttene i Oslo er hydrogenselskapet Nel mest omsatt, og aksjen faller drøyt 7 prosent. Videre på omsetningslista følger Equinor (-3,0), DNB (-1,8) Norwegian Air Shuttle (5,4), og Mowi (-09).

Ved de toneangivende børsene i Europa går det også bratt nedover. I London har FTSE 100-indeksen falt 1,9 prosent, mens CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt begge faller 2,6 prosent.

I Italia, som mandag kunne melde om nok et virusdødsfall, er det satt i verk en rekke tiltak for å hindre smitte. Stoxx 600-indeksen faller 2,4 prosent.