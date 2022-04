Orklas konsernsjef går av – Nils K. Selte overtar

Selte overtar etter Jaan Ivar Semlitsch, som har ledet konsernet siden august 2019. Selte tiltrer i stillingen 11. april 2022.

– Vi går nå inn i en fase hvor det kreves en ny form for ledelse. Orklas styre har sammen med Semlitsch blitt enige om at det beste for Orkla er at det blir et lederskifte, sier styreleder Stein Erik Hagen i en pressemelding.

– Vi ønsker å etablere en mer verdiskapende struktur og kultur i konsernet med større selvstendighet og ansvar for de enkelte virksomhetene. Nils K. Selte kjenner Orkla godt. Han har lang erfaring i å lede store strukturelle endringer og utvikle porteføljeselskaper, fortsetter han.

Selte har siden 2001 vært ansatt i Stein Erik Hagens familieselskap Canica, både som finansdirektør og administrerende direktør. Selte har vært medlem av Orklas styre siden 2014.