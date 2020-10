Orkla varsler høyere dyrevelferdskrav av leverandørene

– Vi jobber for at alle våre råvarer skal være fra bærekraftige kilder. De nye kriteriene for dyrevelferd ved innkjøp av meieriråvarer og egg er et steg på denne reisen, sier Ellen Behrens, som er Orklas direktør for bærekraft, i en pressemelding.

I de nye kriteriene vil det blant annet være krav om at Orklas selskaper skal bruke egg fra burfrie høns i produksjonen.

– Dette er noe Orkla Foods Norge og Orkla Foods Sverige har praktisert over lengre tid – men med 108 fabrikker i 20 ulike land, er dette godt nytt for høna i enda flere land, forteller Ellen Behrens.

Ifølge Orkla skal de nye dyrevelferdskriteriene for egg sikre at "høna får større mulighet for å utøve en naturlig atferd gjennom ulike former for miljøberikning som for eksempel muligheten for støvbading."

Mer friluft for kua

Når det gjelder meierivarer skal disse komme fra melkekyr som har fått mer friluft og blant annet er bedøvet ved avhorning.

– Dette kan synes som en selvfølge i de nordiske landene, men i andre deler av verden kan praksis være annerledes. Derfor er dette viktig å fokusere på, forteller Ellen Behrens.

Dyrevernsorganisasjoner involvert

I utarbeidelsen av kriteriesettene har Orkla hatt en god dialog med dyrevernsorganisasjoner både internasjonalt og i Norge.

– For oss er det positivt at Orkla velger å være åpne i en prosess som dette, og at de setter fokus på et så viktig område som dyrevelferd er noe vi synes er prisverdig, sier Marianne Kulø, som er faglig leder i Dyrevernalliansen i pressemeldingen.

– Vi har nå satt spesifikke krav for de viktigste animalske produktene som vi kjøper inn. Som et neste skritt vil vi se nærmere på dyrevelferdskriterier for fjørfe – der vi vil fortsette den gode dialogen med dyrevernsorganisasjoner både i Norge og internasjonalt, avslutter Ellen Behrens.