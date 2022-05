Orkla tror åkerbønner kan bli en «comeback-kid» i det norske landbruket hvis deres produkter med åkerbønner slår skikkelig an.

For noen år siden var Orklas flaggskip innen plantebasert mat, Naturli’, med i et forskningsprosjekt som så på muligheten for å benytte mer norskproduserte råvarer i plantebasert mat.

Resultatet ble en satsing på norske åkerbønner.

– Vi ønsket å finne en proteinrik råvare, som kunne dyrkes i det norske klimaet. Valget falt raskt på den norske åkerbønnen. Utfordringen ble å finne råvarer av høy nok kvalitet, sier leder for bærekraft i Orkla Foods Norge, Johanne Kjuus, til Nationen.

Vil bidra til norsk jordbruksproduksjon

Kjuus jobber tett på merkevaren Naturli’ og forteller at reisen frem til burgeren basert på norske åkerbønner, har vært lang. Men den har vært verdt det.

– For meg er det helt naturlig at vi spiller på lag med det norske landbruket. Derfor var det en spennende oppgave å lete frem en norskprodusert råvare som vi kunne bruke i Naturli’, sier hun.

I dag produserer Naturli’ i Norge, men tidligere har de vært nødt til å importere råvarer fra Europa fordi det ikke har eksistert norske planteproteiner som har egnet seg for bruk.

– Vi ønsket å bidra til norsk jordbruksproduksjon. Derfor tok vi allerede i 2017 del i et forskningsprosjekt som så på mulighetene for nettopp å benytte norske planteproteiner i våre produkter, påpeker Kjuus.

Ble stort sett brukt til dyrefôr

Hun forteller at de var avhengig av å finne en råvare som hadde nok proteiner til å kunne bli en sentral ingrediens i en plantebasert burger. I tillegg var det viktig at både smak og tekstur var innbydende.

– Alle i teamet var positive til resultatene fra forskningsprosjektet, som pekte på den norske åkerbønnen, da den er svært proteinrik og er en hardfør vekst som trives i det norske klimaet. I tillegg gir den et svært godt smaksbilde. Utfordringen vår var at åkerbønner av høy nok kvalitet ble dyrket i svært begrenset omfang. Den var rett og slett gått av moten, og ble stort sett brukt til dyrefôr, sier bærekraftslederen.

Åkerbønner er en gammel ursort som lenge har vært dyrket i Norge. Synkende etterspørsel førte imidlertid til at den ble et stadig sjeldnere innslag i det norske landbruket.

Nå håper Naturli’-teamet at økt etterspørsel etter plantebasert mat fører til at trenden snur for kulturplanten.

– Resultatet er norske planteproteiner, som dyrkes i Østfold, foredles i Stavanger og produseres i Fredrikstad, forteller Kjuus entusiastisk.

Bra for matjorda

Ikke bare er den norske åkerbønnen et smaksrikt planteprotein som tåler det norske klimaet. Den er også en gave for matjorda.

– Det viser seg at åkerbønnen gjør mye bra for matjorda fordi den tilfører næringsstoffer til jorda som er bra for neste sesongs avlinger. Således passer den ypperlig for å ha variasjon i dyrkingen, forklarer hun.

Åkerbønnen er en suksess både på marken og på matfatet. Choice Hotels, som er en mangeårig samarbeidspartner til Naturli’, har løftet åkerbønneburgeren til toppen av sin meny, og har siden sommeren 2021 solgt over 11.000 av den plantebaserte burgeren.

– Det er ordentlig spennende hvis Orkla Foods Norge kan spille en rolle i å reetablere åkerbønnen i det norske landbruket. Vi ønsker å være både klimavennlig og landbruksvennlig. Produksjon av norsk åkerbønne har et kjempepotensial i det norske landbruket, og jeg håper veksten får et velfortjent comeback, avslutter hun.