Orkla fortsetter veksten på plantebaserte produkter

Orkla økte driftsinntektene til 12 milliarder kroner, noe som ga et driftsresultat på 1,5 milliarder kroner, en fremgang på 7,6 prosent. Dette gjorde at selskapet totalt økte driftsinntektene i fjoråret med, 8 prosent til 43,6 milliarder kroner. Driftsresultatet var på 5 milliarder.

– Orkla avsluttet 2019 med et godt kvartal hvor vi oppnådde fremgang i både salg og resultat. Det er oppløftende å se at vi styrker oss i forhold til et svakt 4. kvartal i 2018. Innenfor merkevarevirksomheten var det en bredbasert resultatfremgang, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i en pressemelding.

Fakta Orkla Har 18.500 ansatte. Produserer over 300 merkervarer, deriblant Grandiosa, Toro, Idun, Jordan, Omo og Kims. Ble grunnlagt i 1654. Driftsinntekter i 2019: 43,615 milliarder. Resultat før skatt 2019: 4,931 milliarder. Resultat per aksje 2019: 3,84 kroner Driftsinntekter fra merkevarevirksomheten 2019: 41,545 milliarder

Svensk vekst og plantebaserte produkter

Spesielt ga veksten i det svenske markedet en oppsving for Orkla, samtidig som også salget av plantebaserte produkter fortsatte å øke.

I januar lanserte Orkla en ny serie med vegetarretter, kalt Naturli'. Dette er produkter med formål om å erstatte kjøtt.

Orkla Confectionery & Snacks hadde fremgang innenfor både godteri og snacks. Orkla Home & Personal Care og Orkla Health bidro til omsetningsvekst i Orkla Care. Orkla Food Ingredients hadde resultatvekst, hovedsakelig drevet av oppkjøp.

Islandsk godteriprodusent

Orkla kjøpe også i fjerde kvartal opp 20 prosent av Islands ledende sjokolade- og godteriprodusent Nói Síríus.

Det totale resultatet før skatt i siste fjerdedel av 2019 var på 1,5 milliarder, en økning på hele 46 prosent.

Også aksjeverdien i selskapet økte i fjor, med 17 prosent til 4,24 kroner per aksje. Orklas styre har en intensjon om å foreslå et utbytte på 2,60 kroner per aksje for regnskapsåret 2019.

Brexit og dyrere råvarer

I kvartalsrapporten skriver selskapet at det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i råvareprisene, og hvordan dette vil påvirke Orkla.

"Orkla er eksponert for et bredt utvalg av råvarekategorier, og det er forventet at prisene i sum vil stige fremover", skriver de.

Konsernet peker også på at brexit vil påvirke Orkla.

"Storbritannia forlot Den europeiske union fra 31. januar 2020. Det vil være en overgangsperiode frem til utgangen av året der det forhandles frem en permanent samarbeidsavtale. Orkla har produksjon i Storbritannia i tillegg til handel mellom Storbritannia og EU samt Norge, og vil følgelig kunne bli påvirket av utfallet."

Ny konsernsjef

I mars 2019 fortalte daværende konsernsjef i Orkla, Peter A. Ruzicka, at han trakk seg fra sin stilling i selskapet. Da hadde han ledet selskapet i fem år.

– Det har vært fem innholdsrike år der Orkla har opplevd god framgang på mange områder. Konsernet er godt posisjonert for framtiden, sa han den gang.

Jaan Ivar Semlitsch trådde inn i stillingen i juni.

– Orkla er et solid selskap med solide eiere. For meg er dette på en måte drømmejobben, å få muligheten til å utvikle Orkla videre med mange spennende muligheter, sa han til Nationen på sin første arbeidsdag.