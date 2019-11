Oppfordrer kongefamilien til å droppe pelsen

Oppfordringen kommer like etter at det ble kjent at Storbritannias lengstsittende regent, dronningen Elizabeth II, ikke lenger vil gi plass til nye pelsprodukter i garderoben og at nye klær heretter vil bestå av falsk pels.

Angela Kelly, som har vært ansvarlig for dronningens garderobe i flere år, forteller i sine nye memoarer at "Hvis Hennes Majestet skal delta på arrangementer i spesielt kaldt vær, vil det fra 2019 og fremover bli brukt falsk pels for å sikre at hun holder seg varm", ifølge avisen The Telegraph.

Uttalelsene gjør at NOAH legger press på den norske kongefamilien til å droppe pelsen.

– Heldigvis er det en stund siden det ble registrert pelsbruk fra kongefamilien, etter det NOAH kjenner til. Det er likevel viktig for mange å vite at den familien som skal representere Norge, i fremtiden ikke vil bruke et produkt som er knyttet til dyrs lidelse, sier Martinsen.

– Kongefamilien representerer Norge, og flertallet av nordmenn ønsker ikke at dyr skal lide for et pynteprodukt. Da er det naturlig at dette ikke er del av deres representasjon. Særlig etter lov om forbud mot pelsproduksjon, er dette naturlig, sier Martinsen.

– Naturlig å avskrive pels

I juni vedtok Stortinget en styrt avvikling av pelsdyrnæringen fram mot 2025. Det medfører at nærmere 200 pelsdyroppdrettere i Norge må finne seg nytt arbeid.

Martinsen mener et forbud gjør det naturlig for kongefamilien å vise at de ikke lenger bruker pels.

– Det er helt klart enda mer naturlig å avskrive pels for kongefamilien nå når det faktisk vil bli forbudt å produsere i Norge. Vi mener at det beste vil være om den norske kongefamilien kommuniserer at pels ikke vil være noe de bruker lenger, sier Martinsen.

Sender brev til kongehuset

Det er ikke første gang at dyrevernsorganisasjonene oppfordrer de kongelige til å slutte å bruke pels. I 2011 oppfordret NOAH flest mulig til å skrive til kongehuset og be kongefamilien slutte å bruke pels.

Kronprinsparet Mette-Marit og Haakon måtte tåle kritikk fra organisasjonen etter at de hadde kledd opp barna sine i jakker med pelskrager under ski-VM i Holmenkollen.

Også i 2010 henvendte NOAH og Dyrevernalliansen seg til slottet med sterke oppfordringer om at både Mette-Marit og dronning Sonja slutter å bruke pelsplagg.

Martinsen vil igjen henvende seg til kongehuset.

– Siden vi først nylig ble kjent med nyheten fra England, er ikke henvendelse skrevet ennå – men formelt brev vil bli sendt i løpet av kort tid, sier Martinsen.

– Kongehuset har sviktet

– Vi har skrevet til kongehuset og oppfordret dem til å kutte ut bruken av pels til dem gang på gang i flere år, på bakgrunn av at de bruker pels fast, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen Live Kleveland.

Hun mener dronningen Elizabeths kjøpestopp av pels vitner om at holdningene er i endring.

– Det er et tegn i tiden. Men om det har noen reell påvirkningskraft er jeg i tvil om. Fra vårt ståsted så er det bra at flere tar et aktivt standpunkt mot pels. Vi mener det norske kongehuset har sviktet sin rolle ved aktivt bruke pels fram til forbudet kom, sier Kleveland

– Toget er gått fra perrongen. Det spiller ikke noe rolle lenger at kongehuset er så ukritisk i sin bruk av pels, sier Kleveland.

Hun viser til deres egne undersøkelser som i 2011, 2012, 2014, 2016 og 2017 har vist at over halvparten av de spurte har ment at det er galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon.

I den siste undersøkelsen som ble gjennomført i 2017 svarte 65 prosent at det er galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon. 1.000 respondenter var med i undersøkelsen.

– Det er leit at det norske kongehuset har brukt pels i strid med opinionen i mange år.

Assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gj. Gjeruldsen, opplyser at de ikke kommenterer de kongeliges klesbruk, og ønsker derfor ikke å uttale seg om saken.

– Nok fra den kanten

Kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, Guri Wormdahl, er ikke overrasket over dyrevernsorganisasjonenes uttalelser.

– De holder jo på hele tiden. Nå får det være nok fra den kanten. Nå har disse organisasjonene fått det som de vil om norsk pelsdyrhold. Det hadde vært deilig å slippe å høre noe mer fra den kanten den stakket stunden pelsdyrnæringen har igjen å drive på, sier Wormdahl.

Hun mener det må være opp til den enkelte hva man velger å kjøpe av klær.

– Det er forståelig at enkelte i kongefamilien har brukt pels i flere år, all den tid de står ute under ulike arrangementer. Det er en lang tradisjon for å bruke pels i Norge. Om det er slik at kongelige også har og bruker pels får det være helt og holdent opp til dem. Det er forståelig da pels har lang levetid – vesentlig lenger enn fuskepels, sier Wormdahl.

Når det gjelder dronningen Elizabeths kjøpestopp av pels, er Wormdahl heller ikke overrasket.

– Det bør ikke være noen overraskelse for noen at en 93 gammel dame ikke kjøper mer pels når garderoben er full. Hun har vel et hun trenger, sier hun.