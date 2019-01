Oppdrettsselskap dømt til å betale bot etter fiskedød

Selskapet straffes fordi det ikke fikk gjennomført helsekontroll eller varslet Mattilsynet om fiskedøden, som skjedde i forbindelse med avlusing i oktober 2014.

Dommen falt i Hålogaland lagmannsrett, opplyser Økokrim.

– Dommen sender et viktig signal til oppdrettsnæringen om at reglene knyttet til fiskevelferd er strenge. Skal du utelukke sykdom som årsak, skal du være sikker. Her ble altså fisken aldri undersøkt, sier førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim til Dagens Næringsliv.

Ifølge avisa vil selskapet gå grundig gjennom dommen før det tar stilling til om den ankes til Høyesterett. I tingretten ble selskapet frifunnet.

