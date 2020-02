Omstridt kraftskattforslag skrinlegges

I september la et ekspertutvalg fram et nytt forslag til endringer i skattesystemet for vannkraft i Norge.

Anbefalingen var at ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift skulle avvikles. I stedet skulle vannkraftinntektene skattes direkte inn til staten, som deretter skulle fordele inntektene til kommunene.

Det forslaget skapte furore blant kraftkommunene, som sa tydelig nei i høringsrunden.

Følger ikke forslagene

Nå blir det ingenting av forslaget. Dermed skal inntektene fra disse ordningene fortsette å gå direkte til kommunene.

- Vi har gjennomgått utvalgets forslag, og vi har funnet ut at vi ikke kommer til å følge opp kraftverksbeskatningsutvalget. Hvis vi skal gjøre endringer, så tror vi ikke at det er grunnlaget. Endringene må eventuelt komme i de opprinnelige skatteoppleggene, sier Erna Solberg til Adresseavisen, som først omtalte saken.

Utvalget ble ledet av tidligere NVE-direktør Per Sanderud.

Stor motstand

I den åpne høringsrunden var 316 av de 327 høringssvarene negative til forslaget. Det inkluderte blant andre KS, LO, NHO og en rekke kraftkommuner.

Miljødirektoratet stod bak et av få positive høringssvar.

Kritikere advarte om at kraftkommunene ville miste rundt tre milliarder kroner i årlige skatteinntekter hvis forslaget fikk gjennomslag. Kraftskattutvalget mente det var mulig for kommunene å oppnå like høye inntekter ved det nye forslaget.

- Stort sett har verken næringen selv eller kommunesektoren vært fornøyd med forslagene, og det er ikke noe godt grunnlag for å gå videre med den, sier Solberg.

Allerede i oktober tok regjeringspartiet Venstre til orde for å legge kraftskattforslaget til side.

– De rokker ved et fastlagt prinsipp som er over 100 år gammelt, nemlig at en kommune skal kompenseres for å avstå natur til kraftformål, sa leder for Stortingets energi- og miljøkomité, Ketil Kjenseth (V) den gangen.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet var svært kritiske tidlig i prosessen, mens også KrF gikk ut mot forslaget i oktober.