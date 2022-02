– Dette er vi ikke fornøyd med, sier administrerende direktør Tom Kristiansen i Rema 1000 til NTB.

Torsdag ble til dagligvarerapporten analyseselskapet NielsenIQ lagt fram. Den viser at Rema 1000 i fjor tapte 0,30 prosentpoeng i markedsandeler til konkurrentene i dagligvaremarkedet, og de hadde med det en markedsandel på 22,9 prosent.

Med en omsetning på totalt 208,1 milliarder kroner i det norske dagligvaremarkedet i fjor, utgjør relativt små prosentvise endringer store summer.

Rema er likevel fremdeles den største enkeltkjeden i Norge, fulgt av Kiwi med 22,4 prosent av markedet.

– Vårt fokus er på 2022 og planene fremover for å levere på vår målsetting om å selge dagligvarer billigst i Norge, og derigjennom øke markedsandelene, sier Kristiansen.

Coop øker mest

Omsetningen i dagligvaremarkedet i fjor utgjør en nedgang på 743 millioner kroner eller 0,4 prosent fra 2020.

2020 var et rekordår for norsk dagligvare, fordi stengte grenser førte til mindre handel i Sverige, og hjemmekontor og stengte spisesteder gjorde at mange flere måltider ble spist i hjemmene. Sammenlignet med normalåret 2019, var likevel veksten i fjor på 29,8 milliarder kroner eller 16,7 prosent.

Dagligvarekonsernet Coop hadde den største økningen i markedsandeler, med en økning på 0,33 prosentpoeng til 29,7 prosent.

Coop Extra er også vekstvinneren blant kjedene, og øker markedsandelen sin med 0,8 prosentpoeng til 16,4 prosent. Det er blant annet drever av at det i løpet av 2021 kom 29 nye Extra-butikker, enten som følge av nyetableringer eller at andre Coop-butikker ble omprofilert.

– Vi er stolte av at Coop er den eneste dagligvareaktøren som tar markedsandeler i 2021. Veksten er helt formidabel og det i en spesiell tid, og i et marked med svært krevende konkurranse. Vi visste at vi hadde god vekst, men dette er faktisk over det vi hadde drømt om, sier konsernsjef Geir Inge Stokke til Nettavisen.

Norgesgruppen taper terreng

Norgesgruppen, som blant annet eier Kiwi, Meny, Spar og Joker, er fremdeles desidert størst blant dagligvarekonsernene med 44 prosent av markedet, en nedgang på 0,04 prosentpoeng fra 2020.

– Vi åpnet bare tre nye Kiwi-butikker i fjor i motsetning til Extra som åpnet 29 nye eller omprofilerte i fjor. Veksten til konkurrenten vår viser at konkurransen om kundene er hardere enn noensinne, og det gjør at vi må holde oss skjerpet, sier Stein Rømmerud, konserndirektør kommunikasjon i Norgesgruppen, til Dagens Næringsliv.

Seks flere dagligvarebutikker

Veksten i lavprissegmentet fortsetter også, og hadde i fjor 68,5 prosent av markedet, som er en økning på 0,2 prosent fra 2020. Supermarkedssegmentet øker med like mye, og hadde i fjor 21 prosent av dagligvaremarkedet.

I antall butikker var det lavprisbutikkene som hadde størst økning. Taperne er nærbutikkene som hadde 901 butikker i fjor, mot 962 året før.

Totalt var det ved årets slutt i fjor 3.858 dagligvarebutikker i Norge i fjor, som er seks flere enn på samme tidspunkt enn i 2020.

EMV vokser mot leverandørenes merkevarer

Ifølge rapporten var det størst nedgang for sjokolade og sukkervarer, mens kategoriene spesialprodukter og dyremat hadde størst vekst.

Kjedenes egne merkevarer (EMV) hadde en liten vekst på 0,2 prosent, mens leverandørenes merkevarer går tilbake med 0,4 prosent. Dermed holder kjedenes egne merkevarer en stabil andel mot 2020 på 17,6 prosent av dagligvareomsetningen.

Netthandelen vokser

Rapporten viser at det var høy vekst for netthandelsaktørene også i 2021. Oda vokste med 25 prosent mot 2020, og endte med en omsetning på 2,47 milliarder kroner. Meny sin netthandel vokste med solide 29 prosent mot året før og endte med en omsetning på 940 millioner kroner.

18 prosent sier de har handlet matvarer på nett siste måned. Det er en økning på fem prosentpoeng.