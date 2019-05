Olaf Tufte vil produsere klær fra norsk skog

– Vi har mulighet til å så våre egne t-skjorter, sa Olaf Tufte fra scenen på Skog og Tre-konferansen, som blir avholdt på Gardermoen torsdag og fredag.

Han har i flere år sammen med gründerkollega Per Øyvind Jacobsen produsert undertøy av bambus. Nå vil de ta det videre og produsere klær av norsk skog på en bærekraftig måte.

– Det er mulig å lage klær fra skog. Det gjøres i utlandet, det gjøres i Østerrike, det gjøres i Kina. Når man bruker skog til å lage klær, så bryter man ned skog, slik at man lage tråd av det. Den prosessen må vi klare å få til i Norge, for trevirke har vi her, sier Jacobsen.

Noe av utfordringen er å få til prosessen på en bærekraftig måte. Mange steder i utlandet brukes kjemiske stoffer som kan være helsemessig skadelig og heller ikke spesielt bra for miljøet.

– Men det er også mulig å gjøre det på en mye mer skånsom og mekanisk måte. Det er den metoden vi har begynt å bruke på vår bambus, sier Jacobsen.

– Ny mulighet

Den tidligere olympiske mesteren i roing, Olaf Tufte, mener klær av skog er en stor mulighet, ikke bare for dem personlig, men for skogindustrien som helhet.

– For meg er dette en ny mulighet som åpenbarer seg for norsk treproduksjon. Vi er fostret opp på at en hogger tømmer som går til papirproduksjon, noe til bygging og mye til ved. Nå kan vi utnytte enda mer av det vi har ved å være flinkere til forvalte skogen, så vokser det enda mer. Alt er miljø i alle ledd, sier Tufte til Nationen.

– Hva må til for Norge skal få til dette?

– Det må en satsing til, og det må til en innovasjon og samarbeid med en av de store innenfor terindustri, om det er Norske Skog eller Borregaard. Vi sender gjerne stafettpinnen over til dem. Vi i bransjen må nok gå sammen, og gjerne slik at vi kan eksportere det til nabolandene våre også, sier Jacobsen.

Trenger samarbeidspartnere

Tufte var ivrig i sitt innlegg til skog- og trenæringen til å få fram at det er viktig å finne samarbeidspartenere for å få til nyskaping og innovasjon.

– Vi er helt avhengig av det. Næringen har mer kunnskap enn oss om skogen, om produksjonen. Noen har kanskje også muligheten til å være med i prosessen. Det handler om å sette seg ned og se om det er mulig å få til og fungere. Jeg har allerede fått noen som pirka på meg skulda og sa at dette var interessant, forteller Tufte.

Jacobsen forteller at det var Tufte selv som tok initiativet til klesprosjektet.

– I de aller fleste tilfeller er det folk i bransjen som kontakter en idrettspersonlighet, i Olaf Tuftes tilfelle startet det hjemme på gården i Horten, og jeg kom inn litt senere i bildet for å profesjonalisere. Det har vært en genuint ønske om å gjøre ting ordentlig, sier Jacobsen.

– Hvordan har reisen vært?

– Det har vært spennende, og det har gått bra. Men det er utfordrende å satse så hardt på å gjøre ting riktig. Det kompliserer jobben for vår del. Det hadde vært enklere for vår del å bruke bomull eller polyester, produkter som det er enklere å få tak i.