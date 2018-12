Økonomidirektør Harald Ullevoldsæter i Nortura slutter

Ullevoldsæter slutter etter eget ønske, men blir sittende i stillingen inntil etterfølger er på plass eller stedfortreder er konstituert, heter det i en børsmelding fredag.

Det skjer på dagen én måned etter at Arne Kristian Kolberg måtte gå av som konsernsjef i kjøttsamvirket.

Ullevoldsæter uttaler i børsmeldingen at han har hatt fem spennende år i Nortura, men selv har et ønske om å tre til side.

– Situasjonen i Nortura er som kjent krevende, og jeg ønsker å slippe andre krefter til for å videreføre det viktige omstillingsarbeidet i Nortura, sier han.

Ullevoldsæter har tidligere blant annet vært økonomidirektør i Orkla og er autorisert finansanalytiker og utdannet siviløkonom fra BI.

Nortura En av Norges største matprodusenter, med Gilde og Prior som største merkevarer. Tilbyr et mangfold av råvarer og ferdige produkter av kjøtt og egg både til dagligvare-, industri- og storkjøkkenmarkedet. Et samvirke eid av over 18.900 norske bønder. Nortura har mer enn 30 produksjonssteder og mer enn 5000 ansatte. Har flere hel- og deleide datterselskaper innen beslektet næringsvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark og England. Omsatte i 2017 for 23 milliarder kroner. Resultat før skatt i 2017 var på 70 millioner, en reduksjon på nesten 400 millioner. I august i år la Nortura fram resultatet for årets åtte første måneder, som var et underskudd på 135 millioner kroner. Kilde: Nortura

Da Kolberg gikk av, ble komplikasjoner og økte kostnader knyttet til et nytt IT-system trukket fram som en av årsakene, i tillegg til svake resultater og manglende måloppnåelse. Ansvaret for IT-systemet sorterer inn under økonomidirektøren.

Nationen omtalte tidligere denne uka hvordan Nortura innførte det nye systemet uten noen back up. 23 ansatte ble permittert som følge av datakollaps, meldte Nationen for en tid tilbake.

Hans Thorn Wittusen fungerer i dag som konstituert konsernsjef. Han sier han har respekt for Ullevoldsæters valg.

– Jeg er samtidig takknemlig for at Harald blir på sin post i konsernledelsen en stund til. Vi trenger kontinuitet og koordinering av det viktige forbedringsarbeidet vi står i nå, og økonomi og controllingfunksjonen er viktig. Så vil jeg samtidig takke Harald for innsatsen og få ønske Harald lykke til når den tid kommer, sier Wittusen.