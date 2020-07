Økning i Orklas resultat i andre kvartal

Driftsinntektene økte med 5,3 prosent til 11,1 milliarder kroner.

Selskapets merkevarevirksomhet har en fremgang i driftsresultatet på 16 prosent. Fremgangen skyldes blant annet kostnadsreduserende tiltak knyttet til koronapandemien, produktivitetsforbedringer og positive valutaomregningseffekter.

– Vi har lagt bak oss et halvår som har vært preget av den største krisen i fredstid. I mars var det en betydelig hamstring i dagligvarebutikkene. Etter en stille start på andre kvartal har volumene igjen tatt seg opp. Det kan synes som om forbrukerne søker til kjente og kjære merkevarer i krisetider som vi nå er inne i, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

Til tross for at andre kvartal ble nok en sterk periode for Orkla, er omsetningsveksten rundt 200 millioner kroner lavere enn det analytikerne hadde spådd, skriver E24.

Selskapet opplyser at fire av fem forretningsområder har hatt en markant vekst i kvartalet, sammenlignet med samme periode i 2019. Samtidig har Orkla Food Ingredients hatt en nedgang i driftsresultatet på 48 prosent.

Selskapets resultat før skatt økte med 2 prosent til 1,2 milliarder kroner i andre kvartal.

