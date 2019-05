Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet sier nei til forbud mot sitka

26. februar fikk direktoratene for landbruk og miljø i oppgave å utrede et forbud mot planting av utenlandske treslag i Norge. Det vil blant annet gå utover sitka og lutzgran som er en viktig del av skogbruket i kystnære områder.

Det nåværende regelverk fungerer slik at grunneiere må ha godkjennelse fra Fylkesmannen for å plante denne typen trær. En av erfaringene som er gjort i arbeidet med rapporten er at det er ganske få søknader om planting av utenlandske treslag.

Rapporten konkluderer med at spredningsfaren ikke er like stor som det som har vært antatt, og at de ikke anbefaler et forbud mot planting av utenlandske treslag. Det er fagbladet Norsk Skogbruk som melder dette på skogbransjens egen konferanse Skog og Tres første dag.

Seksjonssjef for skogbruk i Landbruksdirektoratet, Per Guldbrand Solli, sier til Nationen at samarbeidet med Miljødirektoratet har gått godt.

– Det har vært mange detaljer å diskutere, men i hovedkonklusjonen var vi ikke veldig uenige i. Den konkluderer med at det er bedre med en styrt regulering, sier Solli.

Vil behandles politisk

Rapporten er nå levert til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, som er felles oppdragsgivere.

– Nå er det opp til politikerne hva som vil skje videre, sier Solli.

– Ved å tillate fortsatt bruk av utenlandske treslag på disse arealene, kan det stilles krav om å følge opp spredning, også fra tidligere utplantinger. På den måten kan vi få større kontroll med de uheldige effektene for naturmangfoldet ved regulert bruk, enn vi ville fått ved et forbud mot utenlandske treslag. Arealene er allerede påvirket av utenlandske treslag, og påvirkningen vil uansett vedvare med mindre man gjør en enorm innsats for å fjerne uønsket spredning og etablering, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro i en pressemelding.

I rapporten står blant annet følgende: "Direktoratene mener at hensynene til naturmangfold, klima og næring kan ivaretas på en balansert måte gjennom forvaltning etter forskrift. Vi har ikke funnet grunnlag for å peke ut treslag med en så betydelig risiko at et forbud anses som nødvendig for på kort og lang sikt unngå vesentlige følger for det biologiske mangfoldet. (...) Direktoratene legger videre vekt på at et forbud vil resultere i et mindre opptak av karbon i norske skoger, og et mindre karbonlager enn ved en fortsatt styrt bruk. Dersom et forbud medvirker til arealendringer som nå bokføres som avskoging vil det gjøre det vanskeligere å innfri våre utslippsforpliktelser."

Mer klimavennlig

Direktoratene har heller ikke funnet grunn til å legge ned forbud mot enkelttresorter.

– Utplanting krever tillatelse, og dette kan ikke gis om det er grunn til å vente vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfoldet. Mange av utplantingene som skjedde før forskrift om utsetting av utenlandske treslag trådte i kraft i 2012, ville ikke fått tillatelse i dag. Slik sikrer dagens regelverk at planting ikke vil skje i områder hvor den kommer i konflikt med for eksempel truede naturtyper, sier Hambro.

Det pekes også på at utenlandske treslag vokser raskere, og opptar med CO2 enn norske treslag. Direktoratene mener det også kan føre til redusert interesse for skogplanting dersom det kommer et forbud mot utenlandske treslag.

– Skogreisningen i forrige århundre har medført at vi i dag har et betydelig meropptak av CO2. Et forbud mot utenlandske treslag ville føre til at vi i framtida går glipp av noe av den potensielle klimagevinsten og kan få redusert karbonlagring i norske skoger. Den økonomiske konsekvensen av et forbud er heller ikke ubetydelig for skogeiere og treforedlingsindustri, sier administrerende direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.