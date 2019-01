«Nykvernet» kjøttdeig kan være over to uker gammel

TV 2-programmet Matkontrollen har sett på ordlyden på Bunnpris sitt EMV-merke, Kløver, sine kjøttdeig- og karbonadedeig-pakninger. «Saftig nykvernet kjøttdeig» heter det på produktenes emballasje.

Programmet retter følgende spørsmål til butikkjedens underleverandør, Kløverkjøtt AS:

– Er disse produktene mer nykvernet enn andre kjøttdeigprodusenter sine produkter?

«Med «nykvernet» mener vi fersk produsert eller nykvernet kjøttdeig pakket og forseglet kontinuerlig på den daglige ordre fra vår kunde Bunnpris», er svaret TV 2 får.

TV 2 får opplyst kan det ta opptil tre dager før en pakke med kjøttdeig når ut til de mest avsidesliggende butikkene, og at den totale holdbarheten på disse produktene er 17 dager.

Nortura opplyser til Matkontrollen at vanlig produksjonstid på kjøttdeig generelt er tilsvarende det Bunnpris opplyser at de har.

– Det er å lure folk

Kjøttforretning Strøm-Larsen i Oslo forteller at deres kjøttdeig alltid blir kvernet samme dag som den blir solgt over disk.

– Jeg synes det er å lure folk litt ved å skrive at det er nykvernet, sier butikksjef Erik Sørensen til Matkontrollen.

– Jeg tror jeg må si at det må være kvernet samme dag for å kunne kalle den det. Men det er jo ikke mulig for industrien. Det lengste jeg kan strekke meg til er fire-fem dager, men også det er vel egentlig litt over grensen, sier han.

Fagdirektør i Forbrukerrådet Gunstein Instefjord reagerer også på bruken av ordet «nykvernet», når produktet i realiteten kan være over to uker gammelt.

– Når det står «saftig» og «nykvernet» er det grunn til å forvente at dette produktet skiller seg fra annen kjøttdeig. At denne faktisk er mer nykvernet enn konkurrenten sin kjøttdeig, sier Instefjord til Matkontrollen.

– Det ser jo ikke ut som om denne kjøttdeigen er mer nykvernet enn en annen kjøttdeig, og da bør det ikke være lov. Da er dette tøys, sier han.

Bunnpris endret teksten

Ifølge TV 2 har Bunnpris nå endret teksten på forpakningene, og tatt vekk ordene «saftig» og «nykvernet».

Christian Lykke i Bunnpris sier til Matkontrollen at ikke er noen forskjell på deres kjøttdeigen fra andre konkurrenter. Han erkjenner at bruken av «saftig» og «nykvernet» var misvisende.

– Det er ingen spesiell forskjell. Det er det samme produktet de fleste kjedene har, sier Lykke til Matkontrollen.