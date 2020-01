Ny strategi skal gjera reiselivet meir berekraftig

– Kvart år blir det sett besøksrekord for talet på turistar. Det gjev gode moglegheiter for auka forteneste og fleire arbeidsplassar i ei næring som er spesielt viktig i distrikta. Samtidig ser vi at veksten kan gje utfordringar, både sosialt og miljømessig. Vi vil difor be Innovasjon Noreg laga ein strategi for korleis vi kan sikra eit meir berekraftig reiseliv framover, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i ei pressemelding om bakgrunnen for oppdraget.

Arbeidet skal skje i tett samarbeid med andre aktørar rundt om i landet: Målet er å gjera næringa meir lønsam og berekraftig.

Breitt samarbeid

Det var like før jul at Nærings- og fiskeridepartementet gav Innovasjon Noreg i oppdrag å laga ein strategi som gjev retning for den vidare utviklinga av Noreg som reisemål. Arbeidet skal skje tett samarbeid med reisemålsselskap, fylkeskommunar, kunnskapsmiljø og store og små bedrifter frå ulike delar av landet, heiter det i pressemeldinga.

Næringsministeren strekar under at veksten i norsk reiseliv må skje på sin måte som tek vare på natur- og kulturlandskapet, og på premissane til lokalsamfunnet slik at reiselivet kjem både fastbuande og tilreisande til gode.

– Første i sitt slag

Bredda i bransjen og sektorar som skal involverast gjer arbeidet spesielt.

–Vi trur det er første gongen i historia Noreg har hatt ein slik plan, sa reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Noreg i ein kommentar på eit pressetreff tysdag.

Ho var svært glad for initiativet og kalla det ei forseinka julegåve og ei god og etterlengta nyheit som mange i reiselivet lenge har etterlyst. Ho sa at målet er å utvikla ein heilskapleg strategi for reiselivet og at det langsiktige målet er auka verdiskaping i reiselivsnæringa innanfor berekraftige rammer.

– Strategien skal gje retning for vidare utvikling av Noreg som reisemål gjennom å framheva kva som skal til for å utvikla meir konkurransedyktige og lønsame reiselivsbedrifter som skaper heilårig sysselsetjing og bidreg til berekraftig omstilling i reiselivet, sa Holm.

Ho peikte elles på at reiselivet er ei nærings som grip inn i fleire ulike sektorar, og at det difor er svært viktig med ein nasjonal strategi i botnen. Reiselivsdirektøren håpte den nye strategien i framtida kan bli til hjelp for både politikarar og reiselivsnæringa.

Planen for korleis arbeidet skal gjerast skal vera klart til 1. mars, og den ferdige strategien skal leverast innan 31. desember i år.