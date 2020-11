Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sier at store og små mat- og drikkefestivaler i hele landet har vært viktige for utviklingen av Norge som matnasjon.

– Koronaen har dessverre også rammet matfestivalene og mange er påført store tap i forbindelse med avlyste eller sterkt reduserte arrangementer. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en ordning som også tar høyde for festivaler som er gjennomført i redusert format, slik at disse også får en mulighet til å arrangere på nytt når smittesituasjonen tillater det, sier hun ifølge regjeringens nettsider.

Ordningen hun viser til, ble presentert tirsdag. Regjeringen ønsker å gi 300 millioner kroner til arrangører slik at arrangementer kan komme på fote igjen så fort smittesituasjonen tillater det.

– Jeg håper denne ordningen vil stimulere til at flest mulig av disse arrangementene gjennomføres så fort situasjonen tillater det, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen gjelder for publikumsåpne arrangementer som etter planen skulle blitt avholdt i perioden 5. mars til og med 31. desember 2020 som etter statlige pålegg er blitt avlyst.

Støtteordningen vil være søknadsbasert og forvaltet av Innovasjon Norge. Bevilgningen på 300 millioner kan etter behov økes, opplyser regjeringen.

Det regjeringen foreslår å dekke, er de påløpte kostnadene knyttet til arrangement. Der ligger også lønnskostnader. 60 prosent av faktisk underskudd per arrangement vil bli dekt. Utbetalingene skal etter planen skje raskest mulig i løpet årets tre første måneder i 2021.