Ny rapport: Oslo har flere sjømatansatte enn Lofoten og Vesterålen

– Det er mange selskaper med hovedkontor i Oslo, og mange leverandørbedrifter i Oslo som nyter godt av sjømatnæringen, sier seniorforsker Roy Robertsen ved Nofima til E24.

Han har ledet prosjektet der forskere fra Nofima, Menon Economics og Norce har undersøkt hvor verdiskapningen i norsk sjømat skjer.

Rapporten viser at ingen fiskevær i Lofoten eller Finnmark kommer med på topp 20-lista over Norges største sjømat-kommuner. Firmaer med hovedkontor i Oslo, Bergen og Ålesund sitter igjen med stor del av verdiskapningen, til tross for at mye av torsken og laksen slaktes i nord.

Etter Oslo er det flest ansatte i sjømatnæringen i Ålesund, Frøya og Bergen.

Blant de 20 kommunene med flest ansatte i sjømatnæringen ligger fem i Nord-Norge, mens seks av de 20 kommunene med størst verdiskapning fra sjømat ligger i Nord-Norge.

Senja har blitt Norges største laksekommune, med over en milliard kroner i året i verdiskapning fra oppdrett. Alta er på topplisten over flest ansatte i oppdrettsnæringen, mens Øksnes og Hadsel i Vesterålen er blant kommunene med flest ansatte i fiskeindustrien.

I alt 94.000 ansatte jobber med sjømat, der halvparten arbeider direkte med sjømat og halvparten leverer indirekte tjenester til sjømatbedrifter, ifølge rapporten.

