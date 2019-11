Ny pris til kremlikør frå Nordfjord

Det var under kåringa «World Beverage Innovation Awards» i Nürnberg i Tyskland at gründer Øyvind Løkling fekk den gjeve prisen for beste alkoholhaldige drink.

Likøren Fjording Hazelnut Caramel har tidlegare vunne fleire andre internasjonale prisar.

Ingrediensane er norsk potetsprit, spritstabil fløyte, vatn frå fjella i Nordfjord, karamell, hasselnøtt og kakao. Likøren vert produsert av verksemda Gardsbrenneriet på Sandane.

Namnet «Fjording» er visstnok inspirert av fjordhesten og fjorden.