Anne Marit Panengstuen er Norturas nye toppsjef

Anne Marit Panengstuen er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom, og har 33 års fartstid fra Siemens AS, de siste fem årene som administrerende direktør. Hun har ledet selskapet og flere av divisjonene der gjennom krevende omstillinger, blant annet knyttet til digital transformasjon av selskapet, omstrukturering av organisasjonen og bygging av ny kompetanse.r

Hun blir den første kvinnen til å innta stolen som toppsjef i Nortura. Hun var også den første kvinnen til å innta jobben som toppsjef i Siemens Norge. Kaptil plasserte henne på 10. plassen på listen over Norges mektigste kvinner i næringslivet i 2019.

Fakta Anne Marit Panengstuen Tar over som konsernsjef i Nortura 1. september. Har hatt ulike stillinger i Siemens siden 1985, de siste fem årene som adm. dir. i Siemens Norge. Har erfaring fra omstilings- og digitaliseringsprosesser og sitter i regjeringens digitaliseringsutvalg. Utdannet ingeniør ved Kongsberg ingeniørskole og har ledelsesutdanning fra BI. Født i 1963, oppvokst på et småbruk på Toten.

– Vi er utrolig glade for at Anne Marit har sagt ja til å bli Norturas nye konsernsjef. Hun har som leder vist at hun er uredd, ryddig, verdibasert, fremtidsrettet og opptatt av å skape resultater gjennom samhandling. Hun har verdifull kompetanse på det digitale skiftet som er veldig relevant for Nortura og måten vi skal drive industri på fremover. Hun har også ord på seg for å være en tøff, men samlende leder – samtidig som hun har utpregede analytiske egenskaper. Denne kombinasjonen tror vi er helt rett for Nortura nå, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i en pressemelding.

Har respekt for Norturas rolle

Panengstuen sier hun går til oppgaven med ydmykhet og respekt for den rollen Nortura spiller i norsk landbruk:

– Jeg har stor ydmykhet for den rollen Nortura spiller for Norge, norsk verdiskaping og norsk landbruk. Nortura har et stort samfunnsoppdrag i å levere trygg, norsk mat fra norske bønder og friske dyr. Både som selskap og som merkevareleverandør tror jeg Nortura har konkurransefortrinn vi må dyrke fremover, uttaler Panengstuen.

Det viktigste for meg blir å få på plass lønnsomheten i selskapet. Anne Marit Panengstuen

– Det viktigste for meg blir å få på plass lønnsomheten i selskapet ved å se på hva som gir konkurransekraft i hvert eneste ledd i denne komplekse verdikjeden. I dette arbeidet må vi forvente at vi sammen gjør endringer for å sikre et sterkere og mer bærekraftig Nortura for fremtiden. Det er helt nødvendig for at vi også kan være innovative og utvikle forretningen og produktene fremover.

– Vi må fortsatt samhandle godt med våre kunder, eiere og samfunnet rundt oss, og skal gjøre det gjennom mange stolte fagfolk, som jeg ser frem til å møte når jeg starter, sier den påtroppende konsernsjefen.

Overtar i september

Anne Marit Panengstuen tiltrer 1. september etter Hans Thorn Wittussen som har vært konstituert konsernsjef fra 21. november, da Arne Kristian Kolberg fratrådte. Styreleder Vaag ser nå frem til stabil kurs fremover:

– Det har vært store endringer i ledelsen av selskapet på kort tid nå, kombinert med tøffe tak både økonomisk og i samfunnsdebatten knyttet til norsk landbruk og kjøttproduksjon. Vi er godt i gang med et solid forbedringsprogram og er glade for den jobben som er gjort til nå. Nå ser vi veldig frem til å få Anne Marit om bord for å bli med å stake ut kursen videre for et av Norges viktigste selskaper, sier Hasvang Vaag.

Fra et småbruk på Toten

Nortura er en kjøtt- og eggsamvirke som er eid av 18.900 bønder. Nationen spør Vaag om Panengstuen har erfaring med norsk landbruk.

– Hun er oppvokst på et småbruk på Toten, så hun har vokst opp med landbruk. Det er en av områdene hun må sette seg enda bedre inn i. Det er også noe hun uttrykker som en motivasjon. Det er viktig for oss at hun er så verdibasert, og at hun ser på eierformen som en positiv del av oppdraget, sier Vaag.

– Hvorfor har dere hentet en person utenfor selskapet denne gangen?

– Vi har hatt en lang og god prosess, og har vurdert 300 kandidatprofiler. Vi var veldig tydelig på at vi vil ha noen som kan bringe oss videre, da vi gikk inn i prosessen. Hvorfor vi ansatte en ekstern og ikke en intern er knyttet til egenskapene denne personen har. Det var ikke en målsetting i seg selv.

Ifølge Vaag har Panengstuen hatt ansvar for å implementere datasystemet SAP, som er det samme som nå skal erstatte en rekke andre datasystemet i hele Nortura-konsernet. Da datasystemet skulle implementeres på pilotanlegget på Malvik, brøt det sammen, med det resultat at ekspedisjonen måtte flyttes til andre Nortura-anlegg.

– Det er jo en ganske vesentlig faktor. Hun brenner for digitalisering, og ser det som en mulighet. Hun sitter også i regjeringens digitaliseringsutvalg, sier Vaag.

– Stor betydning for Siemes

Siemens offentliggjorde den 7. mars at Panengstuen slutter i selskapet.

– Hun har bemerket seg som en dyktig og samlende leder, og hun har hatt stor betydning for Siemens sin ledende posisjon innen elektrifisering og digitalisering, uttalte sjefen for Siemens i Norden, Ulf Troedsson, i en pressemelding da.

Store utfordringer

Nortura har fått bistand fra konsulentselskapet Spencer Stuart. Den forrige konsernsjefen, Arne Kristian Kolberg, måtte gå på dagen i november, fordi styret mente for mange piler pekte i feil retning.

Styret pekte på svake resultater og store utfordringer knyttet til implementeringen av nytt IKT-system i konsernet.

Fakta Nortura En av Norges største matprodusenter, med Gilde og Prior som største merkevarer. Tilbyr et mangfold av råvarer og ferdige produkter av kjøtt og egg både til dagligvare-, industri- og storkjøkkenmarkedet. Et samvirke eid av over 18.900 norske bønder. Nortura har mer enn 30 produksjonssteder og mer enn 5000 ansatte. Har flere hel- og deleide datterselskaper innen beslektet næringsvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark og England. Omsatte i 2017 for 23 mrd. Resultat før skatt i 2017 var på 70 millioner, en reduksjon på nesten 400 millioner. I 2018 omsatte selskapet for 23.449 millioner kroner, og hadde et resultat før skatt på 26 millioner kroner. Egenkapitalandelen er på 32,4 prosent Kilde: Nortura

Den nye sjefen har store utfordringer foran seg. Norturas økonomiske nedtur startet i 2017, da resultatet ble svekket med nesten 400 millioner i forhold til året før.

Nedgangen fortsatte i 2018, da overskuddet før skatt endte på 26 millioner kroner. Driftsresultatet i fjor endte på 88 millioner kroner, 65 millioner kroner lavere enn i 2017.

Tar over spareprogram

Utfordringer for Nortura har vært lavere salgsvolumer, særlig av egne merkevarer. Selskapet har også hatt store kostnader knyttet til overgangen til grossiststyrt distribusjon. Nortura er i ferd med å implementere et nytt IKT-system i hele konsernet, som også har voldt store uforutsette problemer.

Nortura har uttalt at selskapet framover skal profesjonalisere, rasjonalisere og forenkle driften. Selskapet vurderer industristrukturen og skal redusere antallet varelinjer kraftig.

Notura startet i starten av 2018 et forbedringsprogram, som innebærer å spare inn 700 millioner kroner fordelt på tre år. I starten av 2019 uttalte fungerende konsernsjef Wittussen at selskapet ser behov for å spare ytterligere 200–300 millioner kroner, altså opp mot en milliard fordelt på tre til fire år.

Selskapet er igang med å kutte antall administrativt ansatte med 20 prosent, totalt rundt 300 ansatte.