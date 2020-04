Ny direktør i Nortura

Det skriver selskapet i en børsmelding. Frisell kommer fra stillingen som CFO i Kid, og har ifølger Nortura lang og bred erfaring fra økonomi og finans. Han har også bakgrunn innen salg, samt strategisk og kommersiell utvikling fra blant annet Ringnes, Circle K og PwC.

– Henrik har solid kompetanse og erfaring innen finans og økonomi, men også innen kommersiell utvikling av selskaper gjennom teknologi, strategi og digitalisering. Jeg er veldig glad for å få en så høyt kvalifisert person med på laget, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i en pressemelding.

Frisell går inn i rollen fra 1. oktober.

– Jeg gleder meg til å begynne i Nortura, hvor jeg får muligheten til å være med å utvikle og jobbe i en organisasjon som er så viktig for Norge og norsk verdiskapning. Jeg kommer til å få bruk for all tidligere erfaring og kompetanse i denne spennende rollen hos Nortura, sier Frisell.

Erik Høeg har vært konstituert konserndirektør i Nortura etter at Harald Ullevoldsæter ga seg som direktør i april i fjor.