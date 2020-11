Norwegian utelukker ikke at selskapet kan gå konkurs

Mandag formiddag møtte selskapet pressen. På spørsmål om hvor stor risikoen for konkurs nå er, svarte konsernsjef Jacob Schram:

– Jeg utelukker ingenting nå, verken konkurs, permitteringer eller oppsigelser. Jeg kan ikke utelukke noen scenarioer. Det er krevende, det er det ingen tvil om, sier Schram.

Regjeringen kunngjorde mandag morgen at de vil støtte luftfarten generelt, men at Norwegian ikke får ekstra støtte framover. Schram understreker at selskapet trenger hjelp til å komme seg gjennom vinteren. Han sier at selskapet regner med en bedre sommer enn i år, med om lag 50–60 prosent av en normal sommer.

– Derfra ser vi videre til 2022, hvor vi venter 80–90 prosent av en vanlig sommer, sier han.

Schram peker på at andre lands flyselskaper har mottatt betydelig støtte, for eksempel Lufthansa, AirFrance og KLM.

– De landene har sett betydningen av å sikre egen infrastruktur, arbeidersplasser og turisme til eget land. Vi heter Norwegian, vi er norske, vi er en del av Norge, og Norge er en del av oss, sier han.

– Ved å si nei til Norwegian åpner man døren for et ungarsk flyselskap, som statsministeren selv sier hun vil boikotte.

