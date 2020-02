Nortura vurderer erstatningskrav mot kjøttselskap

Fredag formiddag kom Økokrim med tiltalebeslutning mot en tidligere salgsleder i Nortura. Vedkommende er tiltalt for å ha krevd eller mottatt bestikkelser fra kunder. To andre personer er også tiltalt i saken.

I tillegg har Økokrim ilagt et kjøttselskapet Foods AS en bot på tre millioner kroner, i tillegg til at en million kroner inndras.

Ifølge Økokrim krevde eller mottok den tidligere salgslederen i kjøttsamvirke bestikkelser fra kunder for til sammen 900.000 kroner. De to andre er tiltalt for å ha gitt eller tilbudt bestikkelser på henholdsvis 850.000 kroner og 30.000 kroner.

Nortura er ikke mistenkt i saken, understreker Økokrim.

– Nortura tok selv kontakt med Økokrim i sin tid. Etter dette har vi hatt løpende kontakt med Økokrim og bistått med å oppklare spørsmål, sier Kjell Clement Ludvigsen, juridisk direktør i Nortura.

Nå vurderer kjøttsamvirket erstatningskrav.

– Nortura er å anse som skadelidt. Økokrim mener det er grunnlag for inndragning. Vi vil vurdere borgerlig rettskrav, altså erstatningskrav. Et slikt krav vil i så fall være del av straffesaken, sier Ludvigsen.

– På hvilket grunnlag?

– Det vil basere seg på at Nortura kan ha lidt et tap, sier Ludvigsen.

– Kan dere dokumentere det?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Ludvigsen.

Fortsatt kunde av Nortura

I tiltalebeslutningen fra Økokrim står det at “som salgsansvarlig hadde den Nortura-ansatte muligheter til å påvirke leveranser og priser på varer til Foods AS.”

– Er det noe som tyder på at Foods AS har fått varer til en rimeligere pris enn andre kunder av Nortura?

– Det er selvfølgelig det vi har sett mye på. Dette er et spotmarked, så det er ingen gitt riktig pris på et gitt tidspunkt. Derfor har vi verken kunnet avkrefte eller bekrefte det. Men så har ikke vi sett alle Økokrims beviser, sier Ludvigsen.

– Er Foods AS kunde av Nortura i dag?

– Ja, det er de.

Ludvigsen ønsker ikke å gå inn på hvorvidt denne saken kan påvirke kundeforholdet til Foods AS fremover.

– Utgangspunktet er at Nortura vanskelig kan nekte noen å kjøpe fra oss. Vi vurderer selvsagt dette, men jeg vil ikke kommentere hva og hvordan, sier han.

Stiller seg undrende til tiltalebeslutningen

Den tiltalte i Foods AS forsvares av advokat Ola Lunde.

– Han erkjenner overhodet ikke straffskyld for korrupsjon, og stiller oss undrende til tiltalebeslutningen, sa Lunde til Nationen tidligere fredag da tiltalebeslutningen kom.

– Vi er godt forberedt og tar kampen i tingretten. Vi mener vi har en god sak. Vi mener at det ikke kan bevises at det har vært korrupsjon på noen av sidene, sa Lunde.

Advokat Christian Flemmen Johansen, partner i advokatfirmaet Elden, er den tidligere Nortura-ansattes forsvarer.

– Min klient tar tiltalen med fatning og opplever at det er greit og endelig ha noe konkret, sier Johansen.

– Nå er Økokrim ferdig med sin etterforskning og kommet med sin konklusjon. Nå skal vi jobbe videre med å belyse vår side av saken, sier Johansen.