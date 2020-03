Nortura vurderer avvikling av skjæring og pakking på fire anlegg

Nortura har nedsatt en arbeidsgruppe som vurderer muligheter og konsekvenser dersom skjære- og pakkevirksomheten av storfe ved Norturas anlegg på Bjerka, Gol, Førde og Egersund legges ned, og flyttes til Rudshøgda og Malvik.

– Ved å samle volumet får vi gjerne en effektiv utnyttelse av arbeidsdagen. Når vi fordeler aktiviteten mange steder er det en utfordring å få fulle dager og full effekt. I tillegg ønsker vi å ta investeringsløft på ny teknologi, og sånn sett trenger vi større volum for å løfte oss videre, konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen til Nationen.

Dette er første del av en helhetlig industriplan som skal være klar før 1. juni, skriver Nortura i en pressemelding.

– Nortura sine økonomiske resultater er ikke tilfredsstillende og vi må samtidig investere i ny teknologi og utstyr for å bli mer effektive. Vi trenger derfor å samle større volum på færre steder for å ta ut overkapasitet, gjøre forenklinger i varestrømmer og få ned enhetskostnaden, sier Svendsen i pressemeldingen

Taper volum på skjæring

Bakgrunnen er at Nortura har overkapasitet i industrileddet og tapt volum på skjæring av storfe gjennom flere år. De viser også til at konkurrentenes skjæreavdelinger på storfe er tre ganger så store som Norturas, og at det derfor er vanskelig å konkurrere på effektivitet og pris.

I et skriv til Norturas medlemmer kommer det fram at Nortura på det meste skjærer 8.000 tonn på det største anlegget på Malvik, mens den største konkurrenten skjærer 23.000 tonn på ett anlegg.

De presenterer også tall som viser at skjærevirksomheten på storfe hos selskapet har gått fra 49.821 tonn i 2006 til 36.039 tonn i fjor.

Det er også annen produksjon på disse fabrikkene. De vil fortsette uansett hva utredningen kommer fram til.

– Når vi flytter volum så er det også noen anlegg som må oppbemanne, så det er to sider. Det går ned noen steder, og opp andre, sier Svendsen til Nationen, og fortsetter:

– Dette er en utredning, hvor partene jobber sammen i to måneder for å se om hypotesen stemmer og effekten kan være så godt at vi kan gjennomføre. Dette er prosesser Nortura er godt vant med å gjøre.

Klar i mai

– Vi har valgt å gå i gang med utredningen knyttet til storfeskjæring nå. Vi må holde farten oppe og kan ikke tillate oss noen hvileskjær, samtidig som utredningen og retningen henger sammen i en større plan, sier Svendsen i skrivet til medlemmene.

"Utredningen skal gjennomgå alle konsekvenser av saken. Som alltid i slike saker er de ansatte tillitsvalgte en del av prosessen. Rapporten fra arbeidsgruppen ventes å være klar i løpet av mai 2020", skriver de i pressemeldingen.