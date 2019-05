Det skriver Nortura selv i en pressemelding. Kjøttsamvirket vurderer å gjøre fabrikken på Rudshøgda i Ringsaker til et sentrum for slakting og skjæring av storfekjøtt. I så fall vil Nortura fjerne skjæring av svinekjøtt ved fabrikken på Rudshøgda.

Fabrikken på Otta, som i dag slakter og skjærer storfekjøtt, vurderes dermed å legges ned. Nortura har nå startet et prosjekt for å vurdere alternativene, og skal presentere en plan for styret til høsten.

– Ny teknologi, store endringer i markedet vi operer i og behov for økt konkurransekraft spiller inn når vi nå vurderer vår industristruktur. Ingen beslutninger er tatt, men vi spiller med åpne kort og inkluderer de ansatte tillitsvalgte i prosessene, sier konserndirektør for Nortura Produksjon, Lisbeth Svendsen.

Rapporten fra arbeidsgruppa leveres konsernsjefen som deretter vurderer hvilken anbefaling han vil gi konsernstyret, opplyser Nortura i pressemeldingen.

Ifølte Norturas nettsider har fabrikken i Gudbrandsdalen 70 årsverk, og det slaktes og skjæres i overkant av 4700 tonn årlig.

Fabrikksjef ved Svein Leirflaten sier til avisen Gudbrandsdalen Dagningen at nyheten kom som et sjokk på de ansatte ved fabrikken på Otta.

– Det er et sjokk for oss alle. Det har stått en del i Nationen, det har vært årsmøte i konsernet og produsentmøter der struktur har vært tema. Men en ting er å lese om det – noe annet er det å få beskjeden, sier Leirflaten, sier avisen.

Leirflaten opplyser at de ved Otta-fabrikken vil kjempe for at de skal fortsette å eksistere.

– Det er ett anlegg i Oppland, og fylket vårt er tredje største storfefylket i landet. Det er mange produsenter i området rundt her – og de er lojale. Vi har dessuten mye kompetanse og anlegget har vært drevet godt i alle år. Det er dette vi må synliggjøre nå i prosessen videre, sier han videre til GD.