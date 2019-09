Nortura trekker tilbake kalkunpålegg fra markedet

– Som følge av svikt hos en underleverandør ble råvarer fra kalkunhøner brukt i produksjonen kalkunfilet. Råvarer fra høner kan under slakteprosessen bli forurenset med egg, skriver Eskil Pedersen, assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura i en e-post til Nationen.

Nortura trekker tilbake produktet «Prior Kalkunfilet Røkt 110 g» med siste forbruksdag 18.10.2019. Det er solgt totalt 1100 kilo av produktet som er blitt levert til alle de tre dagligvarekjedene.

– Når det gjelder Coop og Norgesgruppen leverer vi til deres grossister og vi kjenner derfor ikke hvilke eller hvor mange butikker som har fått produktene, dette er det kjedene selv som sitter med informasjon om. Når det gjelder Rema leverer vi direkte ut til butikkene og der er det 100 butikker fordelt over hele landet som har fått dette produktet, skriver Pedersen.

Personer med eggallergi kan få reaksjoner dersom de spiser pålegget, for alle andre er det ingen risiko.

– Det var Nortura selv som oppdaget at denne råvaren feilaktig var gått inn i disse produktene som ikke er allergenmerket med egg, skriver Pedersen.

Tilbaketrekningen av produktet skjer kun få dager etter at Nortura trakk to andre produkter fra markedet, Prior Kalkunfilet Naturell og Prior Grillpølse av kylling og kalkun. Årsaken til at produktene ble trukket er den samme: det ble brukt en råvare som kan være forurenset med egg i produksjonen av disse produktene.