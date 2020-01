Nortura-tillitsvalgte advarer mot utbygging på Rudshøgda

– Vi vil advare Norturas styre og administrasjon mot å sette i gang med store investeringer på Rudshøgda før det er avklart om det blir bygd nytt slakteri i Gudbrandsdalen. Dette for å unngå Rudshøgda-investeringer for flere titalls millioner i overkapasitet, sier tillitsvalgt for Nortura-eiere i Sel og Vågå, Erling Lusæter, til Nationen.

Nortura har 15. januar sitt første styremøte etter at Nortura Otta ble vedtatt avviklet i styremøtet 5. desember.

– Vil dele våre bekymringer

– Vi antar at veien videre med nye investeringer på blant annet på Rudshøgda står på programmet for Nortura-styret i møtene framover. Derfor synes vi, som kjenner regionen svært godt, det er viktig å dele våre bekymringer og erfaringer med styret før de store omstillingsprosessene starter, sier Lusæter.

– Et eventuelt nytt slakteri i Gudbrandsdalen vil også helt klart påvirke produksjonen på Rudshøgda. Derfor kan det være lurt å vente med å vedta nye, store investeringer på Rudshøgda inntil situasjonen rundt de nye slakteriplanene i Gudbrandsdalen er avklart, sier Tor-Håkon Berget i Ringebu som er Nortura-tillitsvalgt i Midt-Gudbrandsdal.

– Anbefaler å vente og se

Lusæter og Berget opplyser at Norturas tillitsvalgte i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen har sendt bekymringsmelding til Norturas styre og administrasjon etter at Nortura-kretslederne i denne regionen var samlet til møte før jul etter at Otta-anlegget var vedtatt avviklet.

– Fram til vi ser resultatet av arbeidet som nå gjøres for å starte et nytt slakteri i Gudbrandsdalen, vil vi som ansvarlige tillitsvalgte i Nortura advare mot å bygge ut fjøs, slakte- og skjærekapasitet i Nortura Rudshøgda, som når et nytt slakteri ser dagens lys vil være overkapasitet, skriver Norturas kretsledere i Midt- og Nord-Gudbrandsdal i bekymringsmeldingen som er sendt styreleder Trine Hasvang Vaag, direktør Anne Panengstuen samt hele Nortura-styret.

Nortura Otta overføres til Rudshøgda Konsernstyret i Nortura vedtok før jul å avvikle skjæring av gris på Nortura Rudshøgda og overføre denne aktiviteten til andre anlegg. Samtidig vedtok styret å oppgradere storfeprosessen – fjøs, slakting og skjæring – på Rudshøgda, og avvikle Nortura Otta – som til nå har stått for rundt 10 prosent av storfeslaktinga til Nortura. Med disse endringene regner Nortura med å spare rundt 30 millioner kroner årlig. I forkant av Norturas styremøte 15. januar advarer en rekke kretsledere i Nortura på det sterkeste konsernet mot å bygge ut fjøs-, slakte- og skjærekapasitet på Rudshøgda før framtida til nye Gudbrandsdal slakteri er avgjort. Nortura-tillitsvalgte viser blant annet til at en nyetablering på Otta kan få opp mot 80 prosent oppslutning i Gudbrandsdalen – noe som også kan påvirke Rudshøgdas produksjon framover.

– På bakgrunn av situasjonen som har oppstått – og informasjon vi også har mottatt fra styringsgruppa for Nye Gudbrandsdal Samvirkeslakteri, er vi bekymret for Norturas framtid, skriver de videre.

I bekymringsmeldingen som Lusæter sammen med Nortura-tillitsvalgt Kjell Aaboen Lom/Skjåk, Tor-Håkon Berget Midt-Gudbrandsdal og Bjørn Magnus Tordhol Lesja/Dovre, har sendt til alle toppene og styret i Nortura ber de innstendig om at Nortura legger alle utbyggingsplanene på Rudshøgda på is til de ser hvordan planene om nytt slakteri i Gudbrandsdalen utvikler seg.

Frykter overkapasitet

– Vi mener Nortura må se på om Malvik, Førde, Gol og Rudshøgda kan ta over kapasitet som ligger til Otta i dag, ved å sette slakting og skjæring på de nevnte anlegg på skift, for å unngå investeringer for flere 10- talls millioner i overkapasitet.

Mange vil nok mene at å sette vedtatte investeringer på vent som følge av at regionen Gudbrandsdal ønsker å bygge slakteri, rett og slett er tullete. Men da må vi stille oss spørsmålet; har vi råd til å la være å ta et steg tilbake?

– Mange sitter på gjerdet

De fire Nortura-kretslederne slår videre fast i bekymringsmeldingen at de erfarer at de aller fleste nå sitter «på gjerdet» og avventer at et nytt samvirke slakteri skal dannes.

– Dette gjør at frafallet fra Nortura på kort sikt er mye mindre enn vi fryktet. Frafallet vil først komme den dagen et nytt slakteri ser dagens lys, og frafallet da blir mye større en det referansegruppa av tillitsvalgte har kommet fram til i sin rapport; cirka 20 prosent.

– 80 prosent til nye Otta

– Slik vi tar signalene fra våre eiere, er at en nyetablering på Otta vil få opp mot 80 prosent oppslutning. Gårdbrukere som i dag leverer til bedrifter i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har også tatt kontakt for å meddele at de ønsker å levere til et nytt Otta-slakteri. Slik vi oppfatter det, er sjansen for et nytt slakteri meget stor. Dette vil ha en kapasitet på over 4000 tonn – ikke begrenset oppad, skriver de tillitsvalgte i bekymringsmeldingen.

I en kommentar til Nationen sier styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag, at avgjørelsen om å legge ned Otta og overføre kapasiteten til Rudshøgda er tatt.

– Ikke immune mot endringer

– Dette er ikke første gang vi gjør endringer i industristrukturen vår – og i et marked med tøff konkurranse kan ikke vi være immune mot endringer.

Nortura har gjennomført et forbedringsprogram de siste to årene. Dette har gitt betydelig bedring av de økonomiske resultatene, sier Hasvang Vaag og fortsetter:

– Nå er vårt fokus å sikre en god omstilling for de berørte ansatte, samt jobbe for alternativ næringsvirksomhet på anlegget på Otta. Dette vil vi informere om når det er noe nytt å melde.

Nortura Rudshøgda er i dag Norges aller største slakterianlegg med godt over 600 ansatte – og dermed største bedrift i hjemkommunen Ringsaker.

– Sparer 30 millioner

Sel kommune mister på sin side en hjørnesteinsbedrift når Nortura Otta med sine rundt 80 ansatte legges ned om få måneder. Slaktevolumet i 2018 var på henholdsvis 35 millioner kilo på Rudshøgda og 6 millioner kilo på Otta.

Konsernstyret i Nortura vedtok før jul å avvikle skjæring av gris på Nortura Rudshøgda og overføre denne aktiviteten til andre anlegg. Samtidig vedtok styret å oppgradere storfeprosessen – fjøs, slakting og skjæring – på Rudshøgda, og avvikle Nortura Otta.

– Beregningene viser at dette vil gi en årlig effekt på drøyt 30 millioner kroner, sier Hasvang Vaag.