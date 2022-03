Nortura tilbakekaller flere påleggstyper

"Av føre-var hensyn velger vi å tilbakekalle produkter som kan være berørt av hendelsen, enten fordi de har blitt varmebehandlet samtidig eller fordi de har blitt skåret opp på samme produksjonslinje", skriver Nortura i en pressemelding.

Nortura opplyser at kunder som har kjøpt noen av produktene med de gjeldene holdbarhetsdatoene kan henvende seg i butikk å få pengene tilbake der, eller kontrakte Nortuas forbrukersenter.

Produktene som kalles tilbake er:

Gilde, Ekte Kokt Skinke 12x150g. Siste forbruksdag: 10.04.2022, 12.04.2022

Gilde, Ekte Kokt Skinke Skivet 10x110g. Siste forbruksdag: 05.04.2022, 10.04.2022, 12.04.2022

Gilde, Familieskinke Skivet 12x150g. Siste forbruksdag: 10.04.2022, 12.04.2022

Gilde, Hamburgerrygg 10x110g. Siste forbruksdag: 06.04.2022

Gilde, Hamburgerrygg 12x150g. Siste forbruksdag: 10.04.2022

Gilde, Hotellskinke Skivet 500g. Siste forbruksdag: 01.04.2022

Gilde, Kokt Skinke U/Svor Skivet 500g. Siste forbruksdag: 01.04.2022, 04.04.2022

Gilde, Krydret Fam.Skinke Sk 12x150g. Siste forbruksdag: 10.04.2022

Gilde, Servelat 10x110g. Siste forbruksdag: 04.04.2022

Gilde, Servelat 12x150g. Siste forbruksdag: 10.04.2022, 12.04.2022

Gilde, Sommerskinke Røkt på Flis 4x1,1kg. Siste forbruksdag: 01.08.2022

Matboden, Matboden Røkt Kylling Skivet 500g. Siste forbruksdag:29.03.2022

Prior Kalkun Naturell Skivet 500g. Siste forbruksdag: 29.03.2022

Prior Kalkun Pepperfilet 500g. Siste forbruksdag: 29.03.2022

Prior Kalkun Røkt Skivet 500g. Siste forbruksdag: 29.03.2022

Prior Kalkunfilet Naturell 10x110g. Siste forbruksdag: 29.03.2022, 01.04.2022

Prior Kalkunkorv Pepper 10x110g. Siste forbruksdag: 01.04.2022

Prior Kalkunrull Skivet 500g. Siste forbruksdag: 29.03.2022

Prior Kyllingfilet Naturell 10x110g. Siste forbruksdag: 01.04.2022

Prior Kyllingfilet Paprika/Urter 10x110g. Siste forbruksdag: 29.03.2022, 01.04.2022

Prior Kyllingfilet Pepper/Hvitløk 10x110g. Siste forbruksdag: 29.03.2022, 01.04.2022

"Vi har ikke funnet avvik i våre rutinemessige mikrobiologiske kontroller av produkter eller produksjonslokaler. Sannsynligheten for at man kan bli syk er derfor liten. Vi har forsterket våre rutiner etter hendelsen", skriver Nortura.

Nortura oppslyser til Nationen at all produksjon i det aktuelle skapet er stoppet. De har også satt inn ekstra kontrollfunksjoner for å sikre at det ikke skjer igjen.