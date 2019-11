Nortura tar sjølkritikk etter at kyr ble stående med melkespreng på slakteri

Kyr ble stående med melkespreng i opptil 27 timer på fjøset til Norturas slakteri på Rudshøgda Ringsaker kommune i Hedmark. Nå lover samvirkeselskapet å skjerpe seg, skriver Ringsaker Blad.

– Mattilsynet har ved flere anledninger observert kyr med melkespreng der det har gått over tolv timer mellom melking. Melkespreng medfører smerter, ubehag og stress for dyra, skriver Mattilsynet i et vedtak sendt til Nortura i slutten av oktober ifølge avisa.

I en tilbakemelding til Mattilsynet skriver Nortura at egne etablerte interne rutiner er gode nok, men at det arbeides med en gjennomgang og innskjerping av rutiner.

Det skal ikke gå mer enn 12 timer mellom hver melking. Tiden regnes fra siste gang kua ble melket hos bonden.

Annonse

Mattilsynet har i år registrert flere tilfeller av lakterende kyr som er blitt stående i mange timer uten å bli melket.

Fram til i det siste har slakteriet på Rudshøga bare hatt mulighet til å håndmelke kyrne mens de står i slateriets fjøs fram til slakting. Mattilsynet påpeker at de fleste kyr i dag er vant til å bli melket maskinelt. Håndmelking vil være lite effektivt og påføre dyra stress og ubehag.

«Mangel på gode nok rutiner ved innmelding av lakterende kyr, og rutiner for å vurdere og håndtere kyr med melkespreng, er et brudd på regelverket. Mattilsynet vurderer at regelbruddet kan sette dyrevelferden i fare», skriver Mattilsynet i sitt vedtak ifølge Ringsaker Blad.

Nortura fikk frist til 15. november med å gjennomføre tiltak, og har ikke bestridt Mattilsynets vedtak i saken.

Slakterisamvirket skriver også i sin tilbakemelding til Mattilsynet at de har satt inn maskinelt utstyr for melking til bruk som nødløsninger.