Nortura stenger slakteri – åtte personer smittet med koronavirus

Det er økt smitte i Gol i Hallingdal. Ifølge VGs koronaoversikt er det registrert 28 smittede i kommunen de siste dagene. Det gjør Gol knallrødt.

Det har gått utover Norturas anlegg på Gol. Nå er åtte ansatte ved Nortura Gol registrert smittet. Ved slakteriet har de slakt og skjæring av storfe og småfe.

Nå er hele anlegget midlertidig stengt som følge av koronasmitten.

– Dette er et tiltak vi gjør for å bidra til å redusere smitteutbruddet som er nå i nærområdet til Gol kommune og nabokommuner, inntil man har mer oversikt over situasjonen, sier fabrikksjef Ingrid Hillestad Medhus.

Skal teste alle ansatte

Anlegget har vært stengt siden det ble kjent at det var et smittetilfelle hos en ansatt, opplyser Nortura.

– Med mange i karantene er det krevende å opprettholde normal drift, men vi ønsker også at folk holder seg hjemme nå til vi har alle prøvesvar og god oversikt over situasjonen. Vi planlegger å teste alle våre ansatte, også de som har blitt testet tidligere, og har et veldig godt samarbeid med kommunen, sier Medhus.

Det er 90 ansatte ved Nortura Gol.

Norturas datterselskap Norilia har sin avdeling for foredling av ull i Gol. Der er også to ansatte smittet med korona.

– Det er bekreftet smitte hos åtte ansatte i tilknytning til Nortura Gol, i tillegg til to ansatte ved Norilia ullstasjon avdeling Gol, som er Nortura sitt datterselskap. Nortura har kartlagt nærkontakter, og alle disse blir satt i karantene, opplyser Nortura.

Flytter produksjon

Fabrikksjef sier at Nortura nå øker produksjonen ved andre anlegg for å unngå at det blir tomme hyller i butikkene.

– Dette er en situasjon vi som produksjonsanlegg har vært rutinemessig forberedt på, så vi håndterer situasjonen nå gjennom å omfordele internt i drift og produsere mer på andre Nortura-anlegg, sier Medhus, og legger til:

– Nortura har som en samfunnskritisk funksjon ansvar for å opprettholde matproduksjonen i Norge, og det skal vi klare tross krevende situasjoner rundt omkring i landet.