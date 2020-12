Nortura starter produksjon av helt nytt produkt på Otta

Produksjonen vil foregå på Rondane Produksjon, som er det nye navnet på Norturas gamle slakterilokaler på Otta.

– Det er utrolig stas å kunne meddele at vi snart lanserer frysetørket turmat fra Gilde. Interessen for friluftsliv er i vekst, og vi gleder oss til å supplere markedet med flere gode turmat-alternativer, sier kategorisjef i Nortura, Henriette Bergli Eriksen, i en pressemelding, og legger til:

– Vi har store ambisjoner for denne satsingen.

Lansers på nyåret

Gilde turmat vil komme for salg på nyåret og de første produktene som lanseres er brun lapskaus, pasta bolognese og biffgryte.

Svein Leirflaten er daglig leder ved Rondane produksjon. Det siste året har han jobbet med det som til nå har vært hemmelige planer.

– Jeg er utrolig stolt av disse produktene, og har nesten ikke klart å holde dette hemmelig. Endelig kan vi fortelle om de spennende planene vi er i gang med, sier Leirflaten og legger til:

– Vi går inn i et marked med mange muligheter, og målet er at turmatsatsingen vil skape flere lokale arbeidsplasser her på Otta.

Nedlagt slakteri

Norturas slakterianlegg på Otta ble vedtatt nedlagt i fjor. I januar i år kom nyheten om at et nytt foredlingsselskap ville ta over lokalene. Rondane Produksjon er et datterselskap av Nortura. Dette selskapet skal lage foredlede produkter rettet mot dagligvaremarkedet.

Den nye turmaten vil være vakuumpakkete og langtidsholdbare, og tilberedes enkelt ved å tilsette varmt vann i posen de kommer i.

– Vi er opptatt av at Gilde turmat skal være lett tilgjengelig for forbruker. Produktene vil selges gjennom dagligvarebutikker og vi har også planer om å tilgjengeliggjøre produktene på DNT sine hytter og butikker i løpet av neste år, forteller Bergli Eriksen.